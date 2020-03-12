ابنة إيفانكا ترامب نسخة صغيرة منها بالزى العسكري

انطبق المثل الشعبى "فولة واتقسمت نصين"، على إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وابنتها أرابيلا، التى تبدو فى سنها الصغيرة شبه والدتها تمامًا، لنجد أنفسنا أمام صورة مصغرة من إيفانكا فى سن الطفولة، وهو ما يتضح من أحدث صور منشورة لحفيدة الرئيس الأمريكى.

ونشرت إيفانكا ترامب، صورة حديثة لابنتها أرابيلا، عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهرت الطفلة الصغيرة وهى تحمل كلبها "K9"، مرتديه زى عسكرى وتؤدى التحية العسكرية، فيما اكتفت والدتها بالتعليق على الصورة بجملة، "Arabella and K9"، لكن بالتدقيق فى الصورة يمكن رؤية إيفانكا صغيرة فى الصورة، حيث تبدو الفتاة الصغيرة نسخة مشابهة تمامًا لوالدتها، حسب ما قال متابعو حسابات ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على السوشيال ميديا.

وفى مناسبة سابقة ضمن مشاركاتها على منصات السوشيال ميديا، كانت قد احتفت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى، بمشاركتها فى زيارة دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، إلى الهند، نهاية فبراير الماضى، بالتقاط عدة صور أمام أحد أشهر معالم مدينة نيودلهى الهندية، وهو ضريح "تاج محل"، حيث التقط صور بمفردها وأخرى بجوار زوجها ومستشار الرئيس الأمريكى جاريد كوشنر.

ونشرت إيفانكا ترامب، صورها بفستان أبيض زهريًا مزين بالورود الحمراء، وقالت فى تعليقها الصور التى شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، "عظمة وجمال (تاج محل).. مذهل"، ويأتى هذا فيما ترافق إيفانكا ترامب، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، وكبار ضباط الإدارة الأمريكية، فى رحلتهم الحالية إلى الهند، حيث هبطت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكى، فى الهند، مرتدية فستانًا زهريًا لرحلتها الثانية إلى البلاد.

وحرصت سيدة الأعمال والكاتبة البالغة من العمر 38 عامًا، والتى عملت أيضًا كمستشارة كبيرة لوالدها، على التقاط الصور والتقاط صور سيلفى فى حدث Namaste Trump الذى نُظم على شرف الرئيس الأمريكى، فى حين ظهرت ميلانيا ترامب، بملابس بيضاء.

وارتدت إيفانكا فستان Proenza Schouler من قبل فى رحلتها إلى الأرجنتين العام الماضى، وأفادت التقارير أن الفستان تبلغ قيمته 2385 دولارا أمريكيًا، وقد ظهرت صور من العام الماضى لها وهى ترتدى الفستان نفسه مع ربطة عنق معلقة بالتفاصيل على الإنترنت بعد أن هبطت فى أحمد آباد.

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وفى هذا الصدد، تشيد شرطة الموضة، بقرار إيفانكا بإعادة تدوير الفستان، حيث ضمنته بمضخات حمراء وأقراط متدلية هذه المرة، وآخر مرة، فى الأرجنتين، إلى جانب الفستان، شوهدت إيفانكا مرتدية زوجًا من الأحذية الزرقاء من جلد الغزال، واكتسبت إيفانكا الثناء على الإنترنت لإيماءة لها نحو الأزياء المستدامة، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "news18".

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