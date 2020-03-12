تعرف علي ما يجب فعله إذا تعرض شخص للصعق الكهربائى الناتج عن البرق والرعد

قد تزداد فرص الإصابة بالصعق الكهربائي عند تساقط الأمطار التي يصاحبها الرعد والبرق، خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس الشديدة، ونشوب الرياح وزيادة فرص تساقط الأمطار، ولذا هناك العديد من الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها لإنقاذ حياة الشخص، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أكد التقرير، أن تعرض الشخص للإصابة بالصعق الكهربائي الناتجة عن الرعد والبرق يعد من الأمور التي تزيد من فرص تعرض الشخص للوفاة في حالة عدم اللحاق به،

ومن أهم النصائح لإنقاذ الشخص:

-فصل جهاز الشخص المحمول، وأيضا فصل جميع مصادر الكهرباء المتوفرة بجواره.

-عند الاضطرار للمس الشخص، وعليك استخدام عصاة خشبية، حتي لا تتعرض أنت أيضا للصعق الكهربائي، وهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في دفع الشخص المصاب لمكان خارج عن تواجد الصاعق.

-من أهم النصائح وضع المصاب على الأرض دون وضع عازل، فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في التخلص من رواسب الصاعق داخ الجسم.

- طلب الإسعاف يعد من أهم النصائح، ولكن في حال تأخرها عليك إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للشخص المصاب.

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-القيام بالضغط بقوة في منتصف الصدر عدد مرات لمساعدة القلب على ضخ الدم لباقي أجزاء الجسم .

- التنفس داخل فم المريض عن طريق دفع الهواء تدريجيا ليمر عبر رئتيه.

-تجنب تناول المصاب أي طعام أو شراب.

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