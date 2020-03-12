مجموعة من الخطوات المهمة لعلاج ارتفاع الضغط الدموي ومنع المضاعفات

لا تعتبر الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الدموي وحدها كافية، بل يجب أن يتم استعمالها بالموازاة مع اتباع مجموعة من الخطوات، تفاديا لحدوث مضاعفات.

ويقول الأطباء إن أولى خطوات علاج ارتفاع الضغط الدموي، هو تغيير نمط الحياة من خلال اعتماد الأطعمة الصحية، التي تحتوي على فواكه وخضروات وحبوب كاملة والحليب ومشتقاته قليلة الدسم، إلى جانب المواد الغنية بالبوتاسيوم، التي تساعد في الوقاية منه والسيطرة عليه، وأيضا تقليل تناول الدهون المشبعة. وتتجلى ثاني الخطوات المساعدة في علاج ارتفاع الضغط الدموي في التقليل من استعمال الملح في النظام الغذائي، إذ ينصح الأطباء بالتقليل من كمية الصوديوم من خلال تفادي اللحوم والأغذية المصنعة لاحتوائها على المواد الحافظة.

ويحذر الأطباء في ثالث خطوة للوقاية من ارتفاع الضغط الدموي من عدم إضافة الملح إلى الطعام عند طهوه أو بعده، موضحين أن بعض الأنواع من الأطعمة تعد مصدرا غذائيا عاليا للصوديوم بشكلها الطبيعي مثل اللحوم.

أما رابع خطوة للمساعدة في علاج الضغط الدموي، تتمثل في تفادي تناول الحلويات والفطائر المحتوية على الملح، إلى جانب “المخللات» والزيتون والأجبان المملحة لأنها تتوفر على نسبة عالية جدا من الصوديوم والأملاح. ويعد الحفاظ على الوزن الخطوة الخامسة المهمة للمصابين بارتفاع الضغط الدموي، الأمر الذي ينصح بشأنه الأطباء تفاديا لأي مضاعفات.

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