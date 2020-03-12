وزارة الصحة المصرية ترصد 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد

أفادت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، برصد 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 67 شخصا.ومن بين هذا العدد، هناك 45 حالة على الأقل رُصدت في باخرة سياحية في نهر النيل بمدينة الأقصر السياحية وسائح ألماني توفي في مستشفى بالغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن 27 شخصا من حالات الإصابة المسجلة تعافوا وجرى إخراج 8 منهم من الحجر الصحي بالمستشفى، بينهم 6 من المصريين وأجنبيان.

وفرضت مصر إجراءات عديدة لتؤكد للسائحين أن زيارتها آمنة بعد رصد انتشار الفيروس على متن الباخرة النيلية.

وشملت تلك الإجراءات فحص مئات السائحين والعاملين بالسياحة للكشف عن المرض وتطهير المنشآت الفندقية والبواخر السياحية في الأقصر وأسوان.

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