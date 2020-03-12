لندن - لايف ستايل
ينصح المصابون بارتفاع الضغط الدموي بالحرص على ممارسة التمارين الرياضية، إذ يساعد القيام بها بشكل منتظم على خفض ضغط الدم والسيطرة على الوزن. ويحدد الأطباء مدة 30 دقيقة يوميا لممارسة التمارين الرياضية للمصابين بارتفاع الضغط، إلى جانب الحرص على تغذية متوازنة وخالية من المواد التي تشكل ضررا عليهم.
ومن بين النصائح، التي يقدمها الأطباء تجنب الكحول والتدخين، لأنهما يساهمان في ارتفاع الضغط الدموي وإصابة جدران الأوعية الدموية، وبالتالي يسرعان عملية تصلب الشرايين.
ويلعب الجانب النفسي دورا كبيرا في تفادي مضاعفات الإصابة بارتفاع الضغط الدموي، إذ ينصح بالتقليل من الضغوط قدر الإمكان ومحاولة التعامل مع الأمور بحكمة بدلا من التوتر، إلى جانب الحرص على الاسترخاء والتنفس بعمق والنوم بقدر كاف.
وتعتبر عملية مراقبة ضغط الدم بالمنزل بشكل يومي أمرا مهما جدا، إذ تمكن المصاب من مراقبة وضعه الصحي ومدى فعالية الدواء، وبالتالي تفادي أي مضاعفات وإخبار الطبيب لتقديم النصائح في الوقت المناسب.
ومن بين النصائح التي يجب الحرص عليها تناول مواد غذائية غنية بالألياف، إذ تساعد الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان والشعير في تفتيت الكوليسترول والدهون، وتمنعها من الترسب في الشرايين، ما يساعد في تدفق الدم بسهولة، وبالتالي انخفاض الضغط الدموي.
قد يهمك أيضا:
تعرف علي أهمية فحص نسبة الكوليسترول في الدم
تعرف علي أهم الأطعمة التي تحافظ علي صحة القلب
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء ينصحون مرضى الضغط الدموي بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.