4 علاجات منزلية لإزالة البثور عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - يتساءل أغلب الأشخاص من السيدات والرجال أيضاً عن كيفية إزالة البثور الكبيرة وحب الشباب في المنزل؟ في حال كان لديك بثور خفيفة وعادية، فمن الأفضل علاجها بالعلاجات المنزلية للحصول على نتائج أسرع. إذا كانت لديك مخاوف حب الشباب أكثر أهمية، يجب عليك تحديد طبيعة البثرة ومن ثم اتخاذ قرار بشأن إيجاد حل في المنزل أو من خلال الإجراءات الطبية، عبوات الوجه الطبيعية والعناية بالبشرة يمكن أن تجعل البثور وحب الشباب تختفي مع هذه العلاجات ،أوضحت خبيرة التجميل مروة شريف، أفضل علاجات في المنزل للبثور وهي تتمثل فيما يلي:



1. خشب الصندل للبثور



يساعد مسحوق خشب الصندل والزيت في تقليل البثور وحب الشباب إلى حد كبير. لذوي البشرة الدهنية والذين يعانون من حب الشباب يمكن محاربته بفعالية من خلال حزمة الوجه هذه. يكافح خشب الصندل البكتيريا المسببة لحب الشباب ويقشر البشرة جيداً. تختفي العيوب والبقع الداكنة مع الوقت إذا استخدمت بانتظام. هذا أمر جيد للمراهقين، وهو وسيلة سهلة لإزالة البثور في المنزل.

المكونات:



ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقتان من مسحوق خشب الصندل

ملعقة كبيرة من ماء الورد

وقت التحضير: 5 دقائق

الاتجاهات:



اخلطي جميع المكونات في وعاء.

أبقيه جانباً لمدة عشر دقائق.

يجب وضع العجينة الملساء في جميع أنحاء الوجه كقناع.

اتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

شطفه بالماء البارد.

لا تغسلي الوجه بالصابون بعد ذلك.

عدد المرات: مرة واحدة في 3 أيام من الجيد التقدم بطلب للحصول على نوبة سيئة من البثور، أو مرة واحدة في الأسبوع بانتظام.

2. زيت شجرة الشاي للبثور



يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادات الميكروبات، يحمل في ثناياه عوامل معروفة بتجفيف البثور وتقليل الزيوت وحماية البشرة من البكتيريا وتقليل الالتهابات. أولئك الذين يعانون من حب الشباب والبثور يمكنهم استخدام زيت شجرة الشاي بعدة طرق للتخلص منها. وإليك طريقة شائعة لاستخدام زيت شجرة الشاي على البثور.

المكونات



ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي

1 Q - نصيحة

وقت التحضير: 5 دقائق

الاتجاهات



اخلطي عصير الليمون وزيت شجرة الشاي في وعاء صغير.

خذ نصيحة Q وتراجع في خليط.

تنطبق على بقع حب الشباب والبثور بما في ذلك العيوب.

اتركيه لمدة 20 دقيقة.

تغسل بالماء البارد.

كرري هذا لتجفيف البثورز

عدد المرات: الأيام البديلة

3. الألوة فيرا لعلاج حب الشباب



بينما من المعروف أن Aloe vera يرطب البشرة، إلا أنه يساعد أيضاً في إزالة البكتيريا الضارة ويساعد على التئام البقع والعيوب بسرعة. الاستخدام المنتظم للألوة فيرا يساعد على تجفيف البثور وكذلك إزالة البقع المرتبطة بسبب حب الشباب. أولئك الذين لديهم وجه زيتي أو جاف، يمكن لكل منهم استخدامه لعلاج حب الشباب للحصول على أفضل النتائج.

المكونات



استخراج الصبار (من النبات)

أربع ملاعق كبيرة من العسل

½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

وقت التحضير: 5 دقائق

الاتجاهات



أضيفي مسحوق القرفة وهلام الصبار في وعاء.

اخلطي جيداً.

أضيفي العسل إليه وصنع عجينة.

ضعي القناع على الوجه واتركيه حتى يجف.

شطفه بالماء البارد.

عدد المرات: مرة واحدة في الأسبوع

الاحتياطات: يمكن للبشرة الحساسة تخطي مسحوق القرفة؛ لأنها قد تسبب إحساساً لاذعاً بالجلد

4. النيم للبثور



النيم هو عنصر متعدد الاستخدامات يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الجيدة لإزالة مخاوف البشرة والعناية بالشعر. واحدة من هذه العلاجات الشعبية هي للبثور وحب الشباب. سواء كانت جافة أو البشرة الدهنية. النيم يساعد على تقليل حب الشباب والبقع الداكنة. ندبات حب الشباب وعلامات يمكن إزالتها مع مرور الوقت إذا طبقت بانتظام. في حال كنت تفكرين في كيفية إزالة الثقوب بكثرة، النيم هو جيد لتطهير وإغلاق تلك المسام بكثرة، ويمكنك شراؤه من العطار.

المكونات



النيم

زيت اللوز

وقت التحضير: 5 دقائق

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الاتجاهات



طحن أوراق النيم لجعل العجينة ناعمة.

أضيفي بضع قطرات من زيت اللوز.

اخلطي جيداً.

تنطبق على منطقة حب الشباب.

اتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

شطفه بالماء البارد.

عدد المرات: مرة واحدة في 5 أيام.

أفضل حمية غذائية لإزالة البثور



إليك بعض خيارات النظام الغذائي والأغذية المغذية الصحية تشكل عنصراً هاماً في علاج البثور. هذه الخيارات الغذائية تساعد على محاربة بواعث القلق والعناية بالبشرة. إن تخطي بعض أنواع الطعام وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف الغنية بالألياف يمكن أن يساعد في تخفيف لون البشرة كثيراً. فيما يلي بعض الاقتراحات حول ما يجب تناوله وكيفية تناول نظام غذائي للبثور.

1. الفواكه (غير المجهزة)



لا يوجد شيء مثل الخير في الفواكه لإزالة البثور من الوجه. إذا كنت تتساءلين عن أفضل طريقة لمعرفة كيفية المضي قدماً وإزالة البثور والفواكه والخضراوات غير المجهزة، فهي أيضاً أفضل الخيارات. هذا يساعد جسمك على الحصول على الكربوهيدرات المعقدة بالطريقة الصحيحة، ويجلب كل الخير الطبيعي المطلوب وترطيب الجسم، المصدر: الفيتامينات والبروتينات والألياف والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم، وأكثر من ذلك.

كيف تستهلك: تستهلك الفواكه كل يوم مثل العنب والتفاح والتوت والفراولة والرمان، إلخ.

2. الحبوب الكاملة:

الحبوب الكاملة هي أيضاً فعالة جداً في علاج حب الشباب. الاستخدام المنتظم للحبوب الكاملة بدلاً من الدقيق لجميع الأغراض في العديد من الأطعمة اليومية يساعدنا على الحفاظ على بشرتنا صحية ونظيفة. المعادن والزنك في الحبوب كلها تعزز رفاهيتنا.

المصدر: مضادات الأكسدة والمعادن والزنك والبروتينات وأكثر من ذلك.

كيف تستهلك: استخدميه في الكاري والسلطات والوجبات العادية والوجبات الخفيفة، إلخ.

3. الكينوا



ينمو الكينوا ليكون خياراً شائعاً للطعام في العديد من البلدان. في حال كنت تفكرين في إزالة حب الشباب بسرعة، إلى جانب علاجات العناية بالبشرة والعلاجات المنزلية، قد يساعدك الكينوا. يحتوي على بروتينات وألياف ثقيلة تساعد على الحفاظ على صحة البشرة وتوازنها. إنه يقلل من تهيج والجفاف الناجم عن حب الشباب.

المصدر: فيتامين بـ3. البروتينات، الألياف، مضادات الأكسدة.

كيف تستهلك: وصفات الإفطار والوجبات الخفيفة والوجبات.

4. الفول والعدس



العدس يحتوي على اثنين من العناصر الغذائية الأساسية، البروتين والألياف، مما يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم. هذا يساعد على تنظيف البشرة والحفاظ على المسام نظيفة. وبالتالي، تتم إزالة أي حب الشباب أو البثور بسهولة مع الاستخدام المنتظم للفاصوليا والعدس.

المصدر: البروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن.

كيف تستهلك: وجبات منتظمة.

5. المكسرات



من المعروف جيداً أن المكسرات هي مصادر جيدة للأغذية الصحية. المكسرات تحمي البشرة من التلف والعدوى حيث تحتوي المكسرات على جميع العناصر الغذائية اللازمة. إنها تمنع تلف الخلايا وتساعد في إزالة العدوى.

المصدر: فيتامين هـ، مضادات الأكسدة، السيلينيوم.

كيف تستهلك: المكسرات الكاملة، المحمص، العصائر.

6. الأسماك الدهنية:



الأسماك الدهنية مثل السلمون ممتازة للبشرة واضحة وصحية. إذا كنت تفكرين في إزالة حب الشباب في الجسم، فإن الأسماك الدهنية هي علاج ممتاز يساعد في الحفاظ على نضرة البشرة، كثيفة، ورطبة، وتنظيف البشرة. أنها تحظى بشعبية للحفاظ على صحة الجلد.المصدر: أحماض أوميغا 3 الدهنية، واليود، والبروتين، والفيتامينات، والمعادن.

كيف تستهلك: وجبات منتظمة أو ملاحق.

أطعمة احرصي على تجنبها لعدم تفاقم مشكلة البثور