هل ألم الثدي من علامات الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - من علامات الحمل المبكرة أن يحدث بعض الألم في الثدي، وقد يحدث بعض الاحتقان المؤلم، وهناك بعض النساء اللواتي يظهر لديهن ما يشبه شكل العنكبوت تحت الثدي وفي منطقة الابط بالتحديد، فهل تحدث هذه العلامات دائماَ، أم أنها تعتبر من العلامات النادرة التي لا يمكن الاخذ بها كعلامة على الحمل؟

الدكتور أحمد العلي، اختصاصي النساء والولادة يشير إلى الآتي بخصوص ألم الثدي كعلامة من علامات الحمل

يعتبر ألم الثدي من علامات الحمل المبكرة، كما تظهر بعض الأعراض الأخرى التي تشك بسببها المرأة في وجود حمل أم لا.

ألم في مبيض واحد أو في المبيضين معاً.

كثرة التبول أو حدوث التهابات في المسالك البولية نتيجة لتغير الهرمونات،مما يستدعي الحيطة بعدم تناول أي أدوية دون التأكد من وجود حمل.

وجود انتفاخات وغازات في البطن، مما يجعل المرأة تشك في وجود الحمل وتعتقد أنها تعاني من تلبك معوي، ولكن السبب هو ارتفاع معدل هرمون البروجسترون الذي يؤثر على حركة الهضم والامتصاص في البطن.

ألم خفيف في الظهر نتيجة لنزول البويضة من المبيض إلى الرحم.

الشعور بالتعب والخمول.

ظهور تكتل تحت أسفل الإبط، أو ما يعرف بالشبكة العنكبوتية وهي متوارثة من الأم لبناتها.

ظهور تجمع دموي لونه يكون مائل إلى الوردي في مكان ما من جسمها وليس في منطقة الابط فقط.

تحبس السوائل في الجسم والرغبة في تناول الموالح.

ما هي العلاقة بين ألم الثدي وحدوث الحمل؟

يسبب الحمل ارتفاعاَ في مستوى هرمون البروجسترون وهرمون الاستروجين.

زيادة تدفق الدم في الثدي، بسبب ارتفاع مستوى الهرمونين مما يؤدي لحدوث الألم الطفيف والمحتمل.

حدوث تمدد في الحلمتين.

تكون طبقات دهنية في الثدي.

هل تحدث تغيرات أخرى في الثدي في بداية الحمل؟

تحدث تغيرات أخرى وأهمها تغير لون الحلمة فيصبح لونها داكناَ، لكي يستطيع الطفل الرضيع رؤيتها وتمييزها عن باقي الثدي، وهذه من آيات الله في خلقه، حيث يختلف شكل ثدي المرأة الحامل عن ثدي المرأة التي لم يسبق لها الحمل، كما أن ثدي الفتاة العذراء يختلف تماماَ عن ثدي المرأة الغير عذراء، ويعتبر شكل الثدي من طرق الكشف عن العذرية إضافة لوجود غشاء البكارة.

Advertisements

كيف يمكن التعامل مع ألم الثدي أثناء الحمل؟