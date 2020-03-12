غازات الدورة الشهرية.. ما سبب رائحتها المزعجة؟ وهل هي طبيعية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعرض معظم الإناث لأمور قد تكون محرجة خلال الدورة الشهرية، بعضها طبيعي وشائع وبعضها الآخر غير متداول بشكل واسع، تماما كغازات ما قبل الدورة الشهرية وخلالها، فهي ليست من الأعراض الشائعة كألم البطن والظهر، وتكون في أغلبها ذات رائحة سيئة وسببا للإحراج.

ما سبب حدوث غازات الدورة الشهرية؟

تنتج الغازات قبل الدورة الشهرية وخلالها عادةً بسبب التغيرات في الهرمونات وخاصةً هرموني الأستروجين والبروجستيرون، إذ أن ارتفاعهما في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية يؤثر على المعدة والأمعاء الدقيقة بشكل خاص، مما يسبب الإمساك، حيث تبقى الغازات في الأمعاء.

ومن المسببات أيضاً أنَّ الخلايا الموجودة في بطانة الرحم تُنتج قبل الدورة الشهرية حمضا دهنيا يسمى البروستاجلاندين، وهذا بدوره يساعد على انقباض الرحم، وزيادة إنتاجه تؤدي إلى دخوله في مجرى الدم، ويتسبب بتقلصات العضلات الملساء في الجسم كالأمعاء، وقد يؤدي هذا إلى انتفاخ البطن وتغييراتٍ في عادات الأمعاء.

متى تكون الغازات غير طبيعية؟

تعد مشكلة الغازات قبل الدورة الشهرية وخلالها في بعض الحالات أمراً غير طبيعيا، إذ قد تدل على وجود بعض مشكلات الصحية.

منها:

متلازمة القولون العصبي

تعد متلازمة القولون العصبي من أكثر الأمراض الشائعة التي تؤثر على الأمعاء الغليظة، وهذا يسبب تشنجاً والآماً وانتفاخاً بالبطن.

وبينت الدراسات أنَّ أعراض القولون العصبي تزداد خلال الدورة الشهرية، فالأشخاص الذين يعانون من تلك المتلازمة يعانون من زيادة حدة أعراضها خلال الدورة الشهرية بما في ذلك الغازات والتشنجات.

التهاب بطانة الرحم

يتسبب التهاب بطانة الرحم في نمو النسيج الذي يربط الرحم بالخارج، ومن أعراضه الإمساك وانتقاخ البطن والغازات، وتزداد هذه الأعراض خلال الدورة الشهرية، ومن أعراض التهاب بطانة الرحم أيضا الألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وغزارة الدورة الشهرية.

لماذا تكون رائحة الغازات سيئة للغاية؟

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هناك بعض الأسباب التي تجعل رائحة الغازات خلال الدورة الشهرية ذات رائحة سيئة للغاية وهي أن بكتريا الأمعاء تتغير خلال الدورة الشهرية، والتي تؤدي بدورها إلى انتفاخات وروائح سيئة.

وكذلك تناول الواجبات السريعة، ومنتجات الألبان والكربوهيدرات النشوية والحلويات يجعل رائحة الغازات سيئة أكثر، وقد يسبب الإمساك.

كيف تقليلين من الرائحة الكريهة؟

1- شرب الكثير من الماء، لمساعدة جسمك على التخلص من الفضلات بشكل أكثر كفاءة.

2- ممارسة التمارين الرياضية لتجنب الإمساك.

3- تناول وجبات الطعام بكميات أقل وببطىء لتحسين عملية الهضم والحد من الغازات.

4- تناول الأدوية الملينة لتقليلِ فرصة حدوث الإمساك أثناء الدورة الشهرية.

5- الابتعاد عن المشروبات الغازية حيث إنها تزيد من الغازات.

6- تجنب الأطعمة التي تجعل رائحة الغاز أسوأ مثل الكرنب.

7- تناول الأدوية المضادة للالتهابات بدون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين (Advil) لتقليل إنتاج البروستاجلاندين.

8- راجعي طبيبك حول حبوب منع الحمل التي قد تقلل أو تزيل أعراض هذه الفترة.

وخلاصة الأمر تعد الغازات خلال الدورة الشهرية أمراً طبيعياً، وقد تعاني منها العديد من السيدات، لكن يجب الانتباه إلى نظامك الغذائي، ونمط حياتكِ، ومراجعة طبيبك لتحديد حبوب منع الحمل الأنسب لكِ.