شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضات إيطاليات يخلعن أقنعة الوجه للكشف عن متاعب معركتهن مع كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الممرضات الإيطاليات برضوض وجروح فى الوجه، بسبب استخدام أقنعة الوجه المستمر أثناء معركتهن مع فيروس كورونا في إيطاليا، والتى تسببت فى شعورهن بالإرهاق والتعب.



فيروس كورونا

وفقا لتقرير "ديلى ميل"، نشرت إحدى الممرضات، صورة لوجهها المصاب بكدمات بعد ارتداء الملابس الواقية وأقنعة الوجه لساعات أثناء نوبات العمل في ميلانو.

بعد وصفها للحياة في المستشفى، كشفت الممرضة كيف لم تستطع أن تشرب أو تذهب إلى الحمام لمدة 6 ساعات بعد ارتداء معدات الوقاية.

وتم تصوير ممرضة أخرى، مستلقية على مكتبها بينما كانت لا تزال ترتدي قناع الوجه في مستشفى في كريمونا حيث كانت تعمل على مدار الساعة.

وشهدت إيطاليا 631 حالة وفاة وأكثر من 10000 حالة مؤكدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا فى البلاد، حيث أصبحت المستشفيات "غارقة بالمرضى" بسبب الأزمة.



فيروس كورونا

وصفت الممرضة صاحبة الكدمات فى وكهها ، في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي كيف خافت من أن تصاب بالعدوى أثناء عملها في المستشفى، قائلة: أخاف أن أذهب إلى العمل أو التسوق.. أنا خائفة من أن القناع قد لا يلتصق جيدًا بالوجه ، أو ربما لمست نفسي بالقفازات القذرة، أو ربما لا تغطي العدسات عيني بالكامل وقد يكون هناك شيء قد مر".

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فيروس كورونا

وأضافت : أنا متعبة جسديًا لأن الأجهزة الواقية سيئة ، ومعطف المختبر يجعلني أعرق ، وعندما أرتدي ملابسي ، لم يعد بإمكاني الذهاب إلى الحمام أو الشرب لمدة 6 ساعات، كما أننى متعبة نفسيا ، وكذلك جميع زملائي الذين كانوا في نفس الحالة منذ أسابيع.

و ناشدت الممرضة، الإيطاليين بالالتزام بقواعد الحجر الصحي التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين في إغلاق غير مسبوق على مستوى البلاد.

وقالت:"سأستمر في رعاية مرضاي ورعايتهم ، لأنني فخور وأحب عملي، وما أطلبه من أي شخص يقرأ هذا المنشور هو عدم إحباط الجهود التي نبذلها ، وأن نكون غير أنانيين ، والبقاء في المنزل ، وبالتالي حماية أولئك المزيد من الاشخاص".

ووصف الأطباء بالفعل كيف تعمل المستشفيات "بنسبة 200 ٪، مع تحويل غرف العمليات إلى وحدات العناية المركزة، فيما تحمل الأطباء مسؤلية اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة أو الموت بشأن من يجب أن يتلقى رعاية مكثفة ، مع تراكم حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وتظهر أحدث الأرقام الإيطالية أن 631 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس التاجي وأن 10149 أصيبوا، وهي أكبر زيادة في الأعداد المطلقة منذ أن وصلت العدوى إلى إيطاليا في 21 فبراير.

كما ارتفع عدد مرضى العناية المركزة بمقدار 144 إلى 877 على مستوى الدولة، وفرضت إيطاليا الحجر الصحي على مستوى البلاد من ايام في أكثر الإجراءات قسوة التي اتخذتها أي دولة حتى الآن خارج الصين.