شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا خرجت في موجة التراب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرعب والخوف حول تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد، وأسفر عنه تعطيل الدراسة والعمل في جميع أنحاء البلاد، وذلك نتيجة للتحذيرات التي قامت بها الهيئة العامة للأرصاد، ولذا في حالة ضرورة خروجك من المنزل، ماذا يجب عليك أن تفعل في حالة الخروج من المنزل في وجود الأتربة؟.

وقدم التقرير، المنشور عبر موقع "healthline" بعض النصائح الصحية الهامة، خلال فترة الأتربة، ومنها:

--تجنب الخروج من المنزل في حالة الاضطرار للخروج عليك تغطية الأنف جيدا للحفاظ علي جهازك التنفسي من استنشاق الأتربة.

-عليك وضع المناديل المبلبلة وتنظيف الأنف بها جيدا، وذلك لإزالة أي اتربة تتواجد بها.

-علي مرضي الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية تناول الأدوية والعلاجات الخاصة بالحساسية لتقليل فرص الإصابة بأي انتكاسات.

-في حالة النزول للشارع عليك تجنب الوقوف في العاصفة وأخذ المواصلات مع ضرورة غلق النوافذ جيدا تجنبا لدخول الأتربة.

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-عليك غسيل الأنف بمحلول الملح عند التعرض للأتربة.

- ارتداء الملابس الثقيلة قبل الخروج من المنزل، للحفاظ علي صحتك من برودة الطقس.

-عليك تغطية الرأس جيدا.

عليك أخذ ثمرات الفاكهة في حقيبتك، والخضروات الغنية بالماء والألياف، فهي حيل لتقوية الجهاز المناعي خلال العصافة الترابية.

-قبل النزول للشارع عليك تناول ملعقة من عسل النحل وفص من الثوم.

-الإكثار من تناول الماء، والسوائل الدافئة تعد من الحيل الغذائية الهامة التي تساهم وتعمل علي زيادة الجهاز المناعي وتقليل فرص التعرض لأي انتكاسات صحية.