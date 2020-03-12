الفيتامين سي سلاحك لمحاربة الأمراض وتقوية المناعة.. تجدينه هنا

إن كنت من أصحاب المناعة المنخفضة، وتزداد إصابتك بالفعل بنزلات البرد والإنفلونزا خلال الشتاء فأنت بحاجة إلى رجيم غذائي متوازن غني بفيتامين سي لتفادي الإصابة بنزلات البرد وأعراض البرد المختلفة من كحة وسعال وفي الوقت نفسه حرق أسرع للدهون.

تقوية المناعة بهذا الرجيم :





قبل تناول طعام الإفطار

كوب عصير جريب فروت أو برتقال بالعسل

الإفطار..

قطعة جبن قريش بحبة البركة + 1 توست سن + كوب عصير جزر بالزنجبيل

أو بيضة مسلوقة + ثمرة جوافة

أو شريحتان من النستو اللايت + ثمرة برتقال

بين الإفطار والغداء

كوب زنجبيل بالقرفة والليمون

الغداء.

يومان: سلاطة خضراء + بروكلي بالجزر سوتيه + شريحتان من لحم مشوي.

يومان: وطبق شوربة خضار + ربع فراخ + ربع فرخة مشوية.

ثلاثة أيام: شريحتان من سمك سالمون + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز.





بين الغداء والعشاء

زنجبيل بالليمون

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العشاء

طبق سلاطة فواكه مكون من برتقال وجزر وجوافة ويوسفي وكيوي.

هناك أطعمة عديدة يساعد تناولها بشكل منتظم على علاج نقص فيتامين سي، واكتمال العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وتحسن صحتك بشكل كبير، بالإضافة إلى تحسن مستويات الطاقة لديكِ، وتشمل أعراض نقص هذا الفيتامين: التهيج الشديد، فقدان الوزن الملحوظ، وضعف العضلات.

يحمي هذا الفيتامين الأساسي خلايا الجسم من أي ضرر ناتج عن الجذور الحرة، والتي تسبب تغيرات في الحمض النووي، مما يؤدي إلى أمراض مثل السرطان

إليكِ أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين سي:

1 - الجوافة

يجب أن تكون ثمرة الجوافة ثمرة معروفة؛ لأنها تحتوي على 228 ملج من فيتامين سي لكل 100 جم. إنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة والليكوبين، التي تساعد على حماية القلب. يساعد الليكوبين في الحصول على بشرة نظيفة وصحية خالية من العيوب، وعلاوة على ذلك تعمل على تخفيض السعرات الحرارية ونسبة الدهون.

2 - الفلفل الحار

عادة ما يتم استهلاك الفلفل الحار الأخضر بكميات صغيرة. 100 غرام من الفلفل الحار الساخن يتكون من 242 ملغ من فيتامين سي. يحتوي الفلفل الأخضر على كمية عالية من فيتامين سي ومغذيات نباتية أخرى مفيدة.

3 - الفلفل الأحمر الحلو

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يحتوي الفلفل الحلو الأحمر على 127 ملج من فيتامين سي في 100 جم. لتجربة وجبة شهية مليئة بالفلفل الأحمر؛ قومي دائماً بتضمينها في سلطاتك.

4 - البقدونس

من أغنى الخضراوات بفيتامين سي أضيفي البقدونس إلى أطباق طعامك، وإلى طبق السلطة.

5 - التوت

يحتوي التوت على 181 ملجم من فيتامين سي. يمكنك مزجه واستخدامه كعصير أو تناوله كما هو.

6- الشبت

يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، وكذلك 85 ملج لكل 100 جرام من فيتامين سي.



7 - القرنبيط

يحتوي القرنبيط الطازج على كمية كبيرة من فيتامين سي، تبلغ 88 ملجم لكل 100 مجم.



8 - فاكهة الكيوي

فاكهة الكيوي الخضراء تحتوي على 92 ملج من فيتامين سي.

9 - الطماطم المجففة

الطماطم ممتازة في شكلها الخام، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي.



10 - البرتقال

البرتقال هو المصدر الأكثر شيوعاً لفيتامين سي، يحتوي البرتقال على 53 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام. يتم استهلاك البرتقال في حالته الطازجة.