أميركا والسعودية يحظران السفر مع أوروبا ودول العالم تُكثِّف الاجراءات لمنع انتشار "كورونا"

كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية مع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، لمنع انتشاره، حيث قررت الولايات المتحدة منع السفر من وإلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداء من ليل الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأعلنت الحكومة السعودية، فجر الخميس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول من بينها الاتحاد الأوروبي، التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال".

وأضافت "وتقرر أيضا تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه"، كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر، وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في السعودية من مواطني دولتي الفلبين والهند ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن القرار يأتي وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس ومنع دخوله وانتشاره وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

السعودية تسجل 24 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأربعاء، عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس، فيما تم تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس، وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

وأضافت أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران، وذكرت الوزارة أن الحالات 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة، وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورا مع مركز اتصال الصحة (937)، كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ترامب يوقف السفر مع أوروبا لمدة 30 يوما

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الأربعاء الخميس، منع السفر من وإلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداء من ليل الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأوضح ترامب، في كلمة للشعب الأميركي وجهها من البيت الأبيض"من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا و"سجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية"، وأكد الرئيس الأميركي أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، وأضاف أن هذه القيود تشمل أيضا "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين أوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

خفض ضريبي

ودعا في كلمته الكونغرس الأميركي إلى إقرار تخفيضات ضريبية لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بعد إغلاق أعمال كثيرة وانهيار البورصات، وقال، "أدعو الكونغرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأميركيين. آمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وبقوة"، ولفت إلى أنه سيطلب من وزارة الخزانة أن تضع تسهيلات على دفع الضرائب "لبعض الأشخاص والأعمال التي تأثرت سلبا" من جراء الوباء، وهي خطوة برأيه ستضخ نحو 200 مليار في الاقتصاد الأميركي.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان إن ترامب ألغى فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع في كولورادو ونيفادا "إمعانا في التحوط من تفشي فيروس كورونا"، وكان وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، أعلن الأربعاء أن الإدارة الأميركية تعمل "على مدار الساعة" لوضع خطة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأكد منوتشين أنّ وضع هذه الخطة "يمثل أولوية للرئيس" الأميركي، وذلك عقب انتهاء لقاء أجراه في الكابيتول (مقر الكونغرس) مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، والثلاثاء تخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الألف بحسب جامعة جون هوبكنز، كما بلغ عدد الوفيات 31 حالة بحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض.

أول حالة وفاة في السويد

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مع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، كما أعلنت السويد عن أول حالة وفاة بسبب كورونا في البلاد، وأكدت السلطات السويدية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص مسن مصاب بكورونا، ما أصبح أول حالة وفاة بسبب الفيروس في المملكة، التي يبلغ عدد المصابين فيها نحو 460 شخصا.

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وأعلنت وزارة الصحة السويدية حظر التجمعات الحاشدة لأكثر من 500 شخص في مكان واحد، بهدف منع انتشار الفيروس، وفي الدنمارك، أعلنت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إغلاق كافة المؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين. كما دعت الشرطة الدنماركية السكان للامتناع عن تنظيم تجمعات لأكثر من 100 شخص، وحتى اللحظة تم تأكيد 514 إصابة بفيروس كورونا في الدنمارك. وارتفع عدد المصابين في البلاد بـ 10 أضعاف منذ يوم الاثنين الماضي.

إيطاليا تغلق محلات تجارية وصالونات التجميل والحانات

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في خطاب متلفز له، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت إغلاق كافة المحلات التجارية باستثناء الغذائية منها والصيدليات. وسيتم أيضا إغلاق صالونات التجميل ومحلات الحلاقة، أما الحانات والمطاعم فسينبغي عليها ضمان مجال الفصل بين الزبائن لمسافة لا تقل عن متر واحد. وسيتم إغلاق تلك المحال التي لا تلبي هذه المطالب.كما دعا كونتي الشركات لإغلاق أقسامها غير الحيوية بالنسبة لإنتاجها، ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع قياسي لعدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 196 وفاة خلال يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين في البلاد إلى 827 شخصا.

تفشي الفيروس في أمريكا اللاتينية

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أعلنت سلطات بنما تعليق عمل كافة المدارس حتى 20 مارس على الأقل خوفا من انتشار الفيروس، فيما سيتم تعليق الدراسة في بعض المناطق حتى 7 أبريل المقبل. ويأتي ذلك بعد تسجيل أول حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد، حظرت غواتيمالا دخول القادمين من أوروبا والصين وبعض الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وإيران وكوريا الشمالية، لأراضيها بسبب انتشار الفيروس.ويُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا "وباء عالميا"، اليوم الأربعاء، فيما بلغ عدد المصابين حول العالم أكثر من 119 ألف شخص، وعدد الوفيات نحو 4300 حالة.

ارتفاع الإصابات في واشنطن إلى 366 والوفيات إلى 29

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية واشنطن الحدودية مع كندا، ارتفع إلى 366، والوفيات إلى 29، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة 1270 حالة، بينما توفي 37 شخصا جراء العدوى..وأعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، حالة الطوارئ في المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال عمدة واشنطن موريل بوزر، في مؤتمر صحفي، إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتأكد إصابة 6 أشخاص بالفيروس، ما رفع حصيلة المصابين بالفايروس إلى 10 حالات.

وصرح عمدة واشنطن بأن إدارة صحة المدينة استأجرت منشأة يمكنها عزل ما يصل إلى 50 شخصا، علما أنه لم يكشف عن موقعها، هذا، وجاء الإعلان بعد ساعات من توصية المدينة بإلغاء جميع التجمعات غير الضرورية التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 1000.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أن السيطرة عليه ما زالت ممكنة، وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

فيروس "كورونا" يفجع توم هانكس وزوجته

كتب الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس، على "تويتر" أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس "كورونا" في أستراليا.وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.وينضم الممثل الأميركي وزوجته إلى قائمة من المشاهير أصابها الفيروس القاتل من بينهم نجم يوفنتوس الإيطالي، دانييلي روغاني، ورئيس الأركان الإيطالي، الجنرال سالفاتوري فارينا، ومالك نادي أولومبياكوس اليوناني، إيفانغيلوس ماريناكيس، وأخرين.

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