الصين تعلن عن ارتفاع عدد الحالات المُسجّلة بفيروس "كورونا" إلى 80793

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، أن البر الرئيسي سجّل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، الأربعاء، انخفاضًا من 24 حالة في اليوم السابق، وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80793 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات من جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي إلى 3169 حالة حتى نهاية الأربعاء بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق. وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، 10 حالات من الوفيات الجديدة، ومنها 7 حالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

من جانب آخر، أعلنت تايلاند تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 70 حالة. وفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في ديسمبر في الصين، انتشر في كل قارات العالم، باستثناء أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية)، وهو يعرقل الحياة اليومية والدورة الاقتصادية في عدد متزايد من الدول.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه". وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.

وأضاف "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة... لم يسبق مطلقا أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا". وأكد المدير العام للمنظمة الدولية أن "توصيف الوضع على أنه جائحة لا يغير تقييم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا. هذا الأمر لا يغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية، كما لا يغير ما يتعين على الدول القيام به".

Advertisements

قد يهمك أيضًا: