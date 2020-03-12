شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جديدة لمواجهة نقص المعدات..أطباء يستخدمون أدوات الطبخ لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
مريلة مطبخ
وفقا لتقرير "الديلى ميل" فإن بعض الأطباء لجأوا إلى ارتداء مرايل الطبخ، لمواجهة النقص فى البدل الواقعية، بسبب أن الأطباء يحتاجون إلى إجراء اختبارات فيروسات التاجية على أي مريض يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا إذا احتاجوا إلى دخول المستشفى ، بغض النظر عن تاريخ السفر.
واوضح الأطباء أنهم لم يتلقوا إرشادات واضحة حول كيفية إدارة تفشي الفيروس التاجي ، الذي أثر على ما يقرب من 400 شخص في المملكة المتحدة.
ومن جانبه انتقد رئيس الكلية الملكية للأطباء العامين، الحكومة لفشلها في تركيز الاهتمام الكافي على الأطباء.
ويتم التعامل من قبل الطبيب العام عند حدوث حالات الاشتباه بأعراض الانفلونزا ولكنهم لا يكونوا فى خطر أو لا يتطابقون مع المعايير المحددة بدقة لمسحة الفيروس التاجى، فغالباً ما يتم تمريرهم إلى الطبيب العام لرؤيتهم.
لذا يجب ارتداء على الطبيب العام إلى ارتداء بدل بلاستيكية يمكن التخلص منها عند التعامل مع مرضى الفيروس التاجي المشتبه بهم، لأن الاتصال الوثيق يمكن أن يؤدي إلى تلوث الملابس بالجراثيم، حيث تقلل من خطر تلويث الآخرين.
ولكن ، لا توفر مرايل الطبخ القماشية نفس الحماية لأنها قابلة لإعادة الاستخدام، لذا تعهدت هيئة الصحة البريطانية NHS بأن يتم توفير معدات طبية من قفازات وبدل واقية واقنعة للوجه.
النصيحة العامة للأشخاص الذين يعتقدون أن لديهم أعراض العدوى القاتلة هي البقاء معزولين في المنزل والاتصال بـ NHS بالطوارئ،
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة جديدة لمواجهة نقص المعدات..أطباء يستخدمون أدوات الطبخ لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.