شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جديدة لمواجهة نقص المعدات..أطباء يستخدمون أدوات الطبخ لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمواجهة نقص المعدات الطبية أمام انتشار فيروس كورونا، يستخدم بعض الأطباء فى بريطانيا أدوات الطهى، لعلاج مرضى فيروس كورونا لأنهم لا يملكون معدات الحماية الصحيحة.



مريلة مطبخ

وفقا لتقرير "الديلى ميل" فإن بعض الأطباء لجأوا إلى ارتداء مرايل الطبخ، لمواجهة النقص فى البدل الواقعية، بسبب أن الأطباء يحتاجون إلى إجراء اختبارات فيروسات التاجية على أي مريض يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا إذا احتاجوا إلى دخول المستشفى ، بغض النظر عن تاريخ السفر.

واوضح الأطباء أنهم لم يتلقوا إرشادات واضحة حول كيفية إدارة تفشي الفيروس التاجي ، الذي أثر على ما يقرب من 400 شخص في المملكة المتحدة.

ومن جانبه انتقد رئيس الكلية الملكية للأطباء العامين، الحكومة لفشلها في تركيز الاهتمام الكافي على الأطباء.

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ويتم التعامل من قبل الطبيب العام عند حدوث حالات الاشتباه بأعراض الانفلونزا ولكنهم لا يكونوا فى خطر أو لا يتطابقون مع المعايير المحددة بدقة لمسحة الفيروس التاجى، فغالباً ما يتم تمريرهم إلى الطبيب العام لرؤيتهم.

لذا يجب ارتداء على الطبيب العام إلى ارتداء بدل بلاستيكية يمكن التخلص منها عند التعامل مع مرضى الفيروس التاجي المشتبه بهم، لأن الاتصال الوثيق يمكن أن يؤدي إلى تلوث الملابس بالجراثيم، حيث تقلل من خطر تلويث الآخرين.

ولكن ، لا توفر مرايل الطبخ القماشية نفس الحماية لأنها قابلة لإعادة الاستخدام، لذا تعهدت هيئة الصحة البريطانية NHS بأن يتم توفير معدات طبية من قفازات وبدل واقية واقنعة للوجه.

النصيحة العامة للأشخاص الذين يعتقدون أن لديهم أعراض العدوى القاتلة هي البقاء معزولين في المنزل والاتصال بـ NHS بالطوارئ،