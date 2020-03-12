مقتل قائد مقاتلة باكستانية بعد تحطمها بإسلام آباد

آثار سقوط إحدى الطائرات العسكرية في باكستان - أرشيفية

قُتل طيار باكستاني، الأربعاء، بعد تحطم مقاتلة من طراز إف-16؛ كان يقودها في منطقة تستخدم لتنظيم العروض العسكرية بالعاصمة إسلام آباد.

وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة الطائرة أمريكية الصنع، وهي تبدو خارجة عن السيطرة وتهوى ومقدمتها إلى الأسفل ثم تصطدم بالأرض وتندلع فيها النيران، بحسب رويترز.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية: "نال قائد الجناح نعمان أكرم الشهادة في التحطم"، لافتاً إلى أنه كان الطيار الوحيد بالطائرة.

وكانت الطائرة تشارك في تدريبات من أجل العرض الجوي المقرر تنظيمه يوم 23 مارس/أذار بمناسبة (يوم باكستان).



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بدوره، ذكر مسؤول محلي أن احتمال وقوع أي ضحايا على الأرض ضئيل لأن الطائرة تحطمت في منطقة العروض العسكرية المهجورة بشكل كبير رغم وجودها في قلب العاصمة.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي تحطمت طائرة باكستانية مقاتلة من طراز (إف. تي- 7)، ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها.

وسقطت طائرة (إف. تي- 7)، خلال مهمة تدريبية، في منطقة مفتوحة قرب مدينة ميانوالي بإقليم البنجاب.

وعلى فترات متقاربة يتم الإعلان عن سقوط طائرات عسكرية في باكستان، لكن المشهد الأصعب كان في 30 يونيو/حزيران الماضي؛ إذ سقطت طائرة وسط منطقة سكنية بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية.

وأودى حادث هذه الطائرة بحياة 5 أفراد كانوا على متنها بالإضافة إلى 12 مدنيا بعد سقوطها قرب مدينة روالبندي شمال شرقي البلاد.