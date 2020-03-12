شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب القولون التقرحى عديدة وأبرزها عدم الشعور بالجوع والسخونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب القولون التقرحى هو مرض التهاب الأمعاء، ويسبب التهيج والالتهاب والتقرحات فى بطانة الأمعاء الغليظة أو القولون، ولا يوجد له علاج، وعادة ما يعانى الأشخاص من أعراض متقطعة ومستمرة مدى الحياة، لكن العلاجات يمكن أن تساعدك فى السيطرة على المرض وأعراضه، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض التهاب القولون التقرحى، وفقاً لموقع webmd.



اعراض التهاب القولون التقرحي

أعراض التهاب القولون التقرحي

أعراض التهاب القولون التقرحى الرئيسية هى الإسهال الدموى، كما قد يكون هناك بعض القيح فى البراز أيضًا وتتضمن الأعراض الأخرى ما يلى:

-ألم فى البطن

- الرغبة فى التبرز.

- عدم الشعور بالجوع

-فقدان الوزن

-الشعور بالتعب

-حمى

-جفاف

-آلام المفاصل

-القروح

-ألم العين عند النظر إلى ضوء ساطع

-عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء وهذا يعرف بـ فقر الدم

-تقرحات الجلد

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-الشعور وكأنك لم تفرغ أمعائك بالكامل بعد استخدام الحمام

-الاستيقاظ ليلا للذهاب للحمام.

-ألم أو نزيف مع حركات الأمعاء

يمكن أن تتفاقم أعراضك وتختفى وتعود، قد تختفى الأعراض أسابيع أو سنوات ثم تعود مرة أخرى.

والتهاب القولون التقرحى يختلف عن مرض كرون وعن القولون العصبى، حيث يؤثر التهاب القولون التقرحى فقط على الأمعاء الغليظة وبطانة المعدة، بينما يتسبب مرض كرون فى حدوث التهاب، ولكنه يؤثر على أماكن أخرى فى الجهاز الهضمى.

وتسبب متلازمة القولون العصبى بعض الأعراض التى تظهر فى التهاب القولون، لكنها لا تسبب التهابًا أو تقرحات لكنها مشكلة فى عضلات الأمعاء.



اعراض التهاب القولون التقرحي

أسباب التهاب القولون التقرحي

فى مرض التهاب القولون التقرحى يعتقد جهاز المناعة أن الطعام والبكتيريا المعوية الجيدة، والخلايا التى تبطن القولون بمثابة أعداء خارجيين مثل: البكتريا، فتقوم خلايا الدم البيضاء التى تحميك عادةً بمهاجمة بطانة القولون بدلاً من ذلك وتسبب الالتهابات والقروح.

الأطباء ليسوا متأكدين من سبب إصابة الناس بهذا المرض، حيث قد تلعب جيناتك دورًا، كما ينتشر المرض أحيانًا فى العائلات نتيجة الوراثة، ومن الأشياء التى تزيد خطر إصابتك بالتهاب القولون التقرحى ما يلي:

-العمر، إذا كان عمرك أكبر من 60 عامًا.

-تاريخ العائلة، يمكن أن تكون خطرك أعلى بنسبة تصل إلى 30 ٪ إذا كان لديك قريب يعانى من نفس المرض.

-لا يتسبب الطعام والضغط النفسى فى ذلك ولكن يمكن أن يزيد الأعراض أو يتسبب فى حدوث "نوبة".

اعراض التهاب القولون التقرحي