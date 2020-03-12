شكرا لقرائتكم خبر عن سكر الحمل .. حقائق وأعراض وأسباب المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سكري الحمل هو مرض السكري الذي يحدث عند النساء الحوامل، وتشمل عوامل الخطر المؤدية للإصابة: البدانة والتاريخ من سكر الحمل في الحمل السابق، والتاريخ العائلي من داء السكري من النوع 2 ، ووجود مقدمات السكري.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MedicineNet”، لا توجد عادةً علامات أو أعراض ملحوظة مرتبطة بداء السكري الحملي.

ويمكن أن يتسبب سكري الحمل في جعل الجنين أكبر من الطبيعي، وقد يكون ولادة الطفل أكثر تعقيدًا نتيجة لذلك، كما أن الطفل معرض لخطر الإصابة بانخفاض مستوى الجلوكوز في الدم (نقص السكر في الدم) فور الولادة.

اتباع خطة التغذية هو العلاج النموذجي لسكري الحمل، حيث يساعد الحفاظ على وزن صحي واتباع خطة طعام صحية على المساعدة في منع أو تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل.

وتزيد مخاطر الإصابة بالنوع 2 من داء السكري بعد الحمل لدى النساء المصابات بسكري الحمل.

ما هو سكري الحمل؟

سكري الحمل هو مرض السكري، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، الذي يتطور أثناء الحمل، يحدث في حوالي 4 ٪ من جميع حالات الحمل. عادة ما يتم تشخيص سكري الحمل في المراحل المتأخرة من الحمل ، وغالبًا ما يحدث لدى النساء اللواتي ليس لديهن تاريخ سابق من مرض السكري.

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كيف يمكن أن يؤثر سكري الحمل على طفلك؟

عادة ما تستمر النساء المصابات بداء السكري الحملي اللواتي يتلقين الرعاية المناسبة في ولادة أطفال أصحاء، ومع ذلك ، إذا كان لديك ارتفاع مستمر في مستويات الجلوكوز في الدم طوال فترة الحمل ، فسيكون لدى الجنين أيضًا مستويات مرتفعة من الجلوكوز في الدم.

يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم في أن يكون الجنين أكبر من المعتاد ، مما قد يجعل الولادة أكثر تعقيدًا، كما أن الطفل معرض لخطر انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم (نقص السكر في الدم) فور الولادة.

يمكن أن تشمل المضاعفات الخطيرة الأخرى لداء السكري الحملي الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد في حديثي الولادة الى :

خطر أكبر من اليرقان

زيادة خطر متلازمة الضائقة التنفسية

فرصة أكبر للوفاة قبل أو بعد الولادة

كما أن الطفل معرض لخطر أكبر من زيادة الوزن وتطور مرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة

إذا كان مرض السكري موجودًا في فترة الحمل المبكرة ، فهناك خطر متزايد من العيوب الخلقية والإجهاض مقارنة بالامهات غير المصابات بداء السكري.

ما هي علامات وأعراض التحذير من سكري الحمل؟

عادة لا يسبب سكري الحمل أي علامات أو أعراض ملحوظة، وهذا هو السبب في أهمية اختبارات الفحص، و في حالات نادرة ، يمكن ملاحظة زيادة العطش أو زيادة تكرار التبول.