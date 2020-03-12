شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشوفان الحفاظ على صحة القلب وتقليل الإصابة بالربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشوفان يعد من الحبوب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم يوميا، ولذا تناولك لها بشكل دائم يحميك من الإصابة بالعديد من الأمراض، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد الشوفان، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير، أن الشوفان يحتوى على البروتين والألياف، ومضادات الأكسدة، وعنصر المنجنيز، والفسفور، والمغنسيوم، والنحاس، والحديد والزنك والفولات، فيتامين ب، والكالسيوم والبوتاسيوم، وهذا يجعله من الأطعمة التى تحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

فوائد الشوفان

وقدم التقرير المنشور العديد من فوائد الشوفان الصحية، ومنها:

-من فوائد الشوفان أنه يحافظ على صحة القلب، ويحد من التعرض لأى مشاكل صحية به، وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد فى تمدد الأوعية الدموية، وتحسن حركة الدم بشكل طبيعى فى الجسم.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الشوفان يساعد بشكل كبير فى تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع.

-للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالتهابات عديدة، عليك تناول الشوفان يوميا، فهو من الأغذية الجيدة والتى تعتبر مضادة للالتهابات بشكل كبير.

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-أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الشوفان يوميا يساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى، وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى من خصائصها رفع دور الجهاز المناعى بشكل كبير.

-من أبرز فوائد الشوفان أنه يساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم والحد من تعرضه لأى ارتفاع.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الشوفان له دور كبير فى تنظيم وخفض مستويات سكر بالدم.

-يرجع احتواء الشوفان على نسبة عالية من الألياف إلى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، والحد من تعرضه لأى مشاكل كالألم أو الانتفاخ، أو الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

-هل تعلم أن تناول الشوفان يعد من الحيل الغذائية الجيدة لمتبع الحميات الغذائية، فالشوفان يزيد من شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، ويمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولذا يمكنك تناوله إذا كنت ترغب فى التخلص من الوزن الزائد.

-يعد خيارا جيدا للأطفال الذين يعانون من الربو، أو المعرضون للإصابة به، ولذا على الأم البدء فى تقديمه للطفل يوميا لتقليل فرص الإصابة بالربو.

-إذا كنت تعانى من الإمساك، فعليك تناوله يوميا، فهو علاج فعال، وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.