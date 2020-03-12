تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيش لورين

المقادير

200 x جرام زبدة (باردة)

8 x شريحة لحم مدخن (مقطع)

4 x عدد بيضة (طازجة)

4 x عدد بصل أخضر (مقطع)

2 x كوب دقيق (منخول)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x رشة ملح

1 x رشة بابريكا

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع)

½ x كوب كريمة لبّاني

½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب جبن بارميزان مبشور

½ x كوب جبنة جودة

¼ x كوب ماء (بارد للعجن)

الطريقة:

فى وعاء نخلط الدقيق مع رشة ملح ورشة فلفل أسود والزبدة الباردة حتى يصبح قوامة مثل حبات الرمل.

ثم نضيف قليل من الماء البارد ونعجن جيدا حتى تتكون عجينة. وتلم من دون عجن وتترك لترتاح فى الثلاجة.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتفرد أكبر قليلا من صينية التارت.

توضع فى الصينية بحيث تغطى الحواف ونتأكد من عدم وجود هواء بينها وبين قاع الصينية بالضغط عليها باليد ويضغط على الجوانب جيدا ويقطع الزائد بالسكين.

تخرم العجينة المفرودة فى صينية التارت بالشوكة ثم تغطى بورق الالومنيوم و توضع فى الفرن مدة 15دقيقة.

فى طاسة على النار مدهونة بالزبد نضع اللحم المدخن نقلب حتى يتجمر قليلا ثم ينشل من على النار ونضعة على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم فى نفس الطاسة نضيف البصل الأخضر ونقلب حتى يذبل.

ثم الفلفل الألوان ونقلب حتى يذبلوا من يرفعوا من على النار.

فى وعاء عميق نضع البيض والكريمة واللبن ويتبل بالملح والتوابل ونخفق جيدا حتى يتجانسوا.

نحضر صينية الكيش من الفرن ثم يوزع فوقها جزء من اللحم المدخن وجزء من البصل والفلفل.

ثم يوزع جزء من الجبن.

ثم نصب خليط اللبن والكريمة.

ثم نوزع فوق الخليط باقى اللحم والبصل والفلفل وباقى الجبن.

توضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو لحين أن تنضج.

تخرج من الفرن وتترك عشر دقائق حتى تهدأ قبل التقديم بالهنا والشفا.

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