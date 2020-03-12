تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك سالمون بالكريمة وجوز الهند بالفرن

القاهرة - لايف استايل المقادير 6 x عدد حباية جزر (للخضار)

4 x عدد كوسة (للخضار)

4 x عدد فجل (مبروش..للصلصة)

4 x عدد بطاطا (للخضار)

1 x كوب جوزهند (للصلصة)

1 x عدد ليمونة (معصورة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (للصلصة)

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة فلفل أبيض

1 x كيلو سالمون (فيليه)

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة (للصلصة)

1 x رشة جنزبيل (مطحون)

1 x معلقة صغيرة ملح (للصلصة)

1 x مكعب زبدة (للخضار)

1 x رشة ملح (للخضار)

1 x رشة فلفل أبيض (للخضار)

1 x معلقة كبيرة ريحان (مطحون.. للخضار)

½ x كيلو كريمة مخفوقة (كريمة طهي جاهزة..للصلصة) الطريقة: الطريقة (السمك): • يشطف السمك ويتبل بالمواد أعلاه ويصف بالصينية. • يدخل الفرن من الأعلى حوالي 20 دقيقة. يحمر السمك بوضعه اسفل النار لمدة 3 دقائق.

الطريقة (الصلصة): • يوضع الاناء على النار • يضاف الزيت ثم الفجل المبروش ثم جوز الهند لمدة 3 دقائق • تضاف الكريمة ثم الملح والفلفل نتابع التحريك حتى يغلي على نار هادئه.

الطريقة (الخضار): • تقطع الخضار إلى قطع كبيرة. • تسلق الخضار في ماء مغلي لمدة 10 دقائق. • تصفى من الماء وتتبل بالمواد أعلاه توضع في الصينية وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

التقديم: • في جاط التقديم نصف السمك وسط الجاط. • نوزع الخضار على الجانبين. • نسكب الصلصة فوق السمك Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الكوسة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الأبيض المفلفل

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