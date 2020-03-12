تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم الكرزية

المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

3 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة خل بلسميك

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x رشة زعتر

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x رشة كمون

¾ x كيلو طماطم (شيرى)

½ x كوب أوراق ريحان (مفرومة) الطريقة: تغسل الطماطم وتقطع لأنصاف.

فى وعاء صغير نضع الثوم والريحان والزيت وعصير الليمون وباقى المكونات وتخلط جيدا جدا.

توضع أنصاف الطماطم فى طبق التقديم ثم يوزع فوقها الخليط السابق وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالطماطم والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن السويسري بالطماطم والجرجير

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