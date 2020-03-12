تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة كابريزى

المقادير 15 x عدد طماطم (شيرى نصفين)

4 x معلقة كبيرة أوراق ريحان (مفرومة)

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x رشة فلفل اسود مطحون

¼ x كيلو جبنة موزريلا (مقطعة شرائح أو مقسمة لكرات صغيرة) الطريقة:

نرص الطماطم الشيرى والجبن الموزريلا فى طبق التقديم.

ثم فى وعاء صغير نخلط الزيت وعصير الليمون والملح والفلفل والريحان المفروم جيدا حتى يتجانسوا.

تصب التتبيلة فوق الطماطم والجبن وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالطماطم والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالليمون

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