القاهرة - لايف استايل المقادير 400 x جرام جبنة ريكوتا

400 x جرام صلصة طماطم (للمكرونة)

10 x عدد شريحة لازنيا

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

½ x كوب حليب خالى الدسم

½ x كوب جبن بارميزان مبشور

¼ x كيلو سبانخ

¼ x كيلو جبنة موزريلا (قليلة الدسم) الطريقة: فى وعاء عميق نخلط الجبنة الريكوتا واللبن جيدا.

فى طاسة فى النار نضع معلقة من زيت الزيتون وفص الثوم ونقلب ثم نضيف السبانخ ونقلب حتى تذبل.

فى بايريكس نصب نصف كمية الصلصة.

ثم نرص فوقها صف من اللازنيا ثم نوزع السبانخ.

ثم نوزع فوق السبانخ جزء من خليط الجبن الريكوتا.

ثم كمية من جبن البارميزن وجبن الموزريلا.

وتكرر العملية حتى تنتهى الكمية.

ثم توضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة أو لحين ان تنضج.

تترك قبل التقديم حتى تهدأ لمدة عشر دقائق بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص البيستو بالفول السوداني والجبنة الرومي طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لازانيا السبانخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.