دراسة تؤكد أن النساء والأطفال أقل عرضة للموت والإصابة بكورونا من الرجال

أظهرت البيانات الرسمية عن تفشي فيروس كورونا في الصين، أن معدلات الوفيات بين الرجال أعلى بنسبة 50 % من النساء، حيث تشير الأبحاث المبكرة من الصين إلى أن النساء والأطفال أقل عرضة للموت من الرجال إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

وبشكل عام، كشفت الأرقام الرسمية عن أن معدلات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس " كوفيد-19" ، منخفضة بالنسبة للجميع، حيث تقدر حالات الوفاة 2.4 % فقط من 44672 شخصًا في الدراسة الصينية.

ووفقا لتقرير موقع "independent" فأنه على الرغم من إصابة أعداد كبيرة من الرجال والنساء بالمرض، إلا أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمثل هذه الحالة الخطيرة من فيروس كورونا الجديد Covid-19.

ووفقا للتقارير، بلغ معدل الوفيات بين الرجال في العينة الصينية، التي تم أخدها من المرضى المصابين بالفيروس أواخر عام 2019 عندما ظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان حتى 11 فبراير، 2.8 %، مقارنة بـ 1.7 % للنساء.

أما الأطفال فكانوا أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي بشكل عام، و لم تسجل أي وفيات للأطفال تحت سن الـ 10 سنوات، بينما مات 0.2 % فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و 40 عامًا.

وأوضح الخبراء أنه من غير الواضح سبب تأثير Covid-19 على الرجال والنساء بشكل مختلف، على الرغم من أنه لم يكن الفيروس الوحيد المعروف للقيام بذلك.

وقال البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا لبي بي سي، إن النساء لديهن "استجابات مناعية جوهرية مختلفة" للرجال، مضيفا " هناك أدلة جيدة على أن النساء ينتجن أجسامًا مضادة أفضل للقاحات ضد الفيروسات مثل الأنفلونزا".

ويعتقد أيضًا أن بعض الاختلافات يرجع إلى أن الرجال أكثر عرضة للتدخين وإلحاق الضرر بصحتهم بطرق أخرى ، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بحالة مميتة من الفيروس التاجي، فهذا هو الحال خاصة في الصين ، حيث يدخن ما يقرب من 52 % من الرجال ، مقارنة بـ 3 % فقط من النساء.

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نسب الإصابة أيضا كانت منخفضة في النساء بفيروس سارس

كشفت الأبحاث التي أجرتها جامعة أيوا بشأن مرض السارس، وهو فيروس مشابه لفيروس Covid-19 والذي ظهر أيضًا في الصين 2002، أن الفئران الإناث أقل عرضة للإصابة بالذكور من الذكور.

ولكن عندما تمت إزالة المبيضين أو تم حظر هرمون الاستروجين الأنثوي ، اختفى هذا الاختلاف ، مما يشير إلى وجود اختلافات هرمونية جوهرية في اللعب.

ومع ذلك ، فإن الحماية النسبية للشباب من أسوأ حالات "كوفيد 19" هي أكثر من لغز، ولكن فيروس كورونا الجديد لا يبدو أنه يحفز جهاز المناعة لدى الأطفال إلى زيادة الوزن ، وهو ما يقتل في النهاية.

ولكن في عدد قليل من الحالات ، سوف يؤدي الفيروس إلى رد فعل مفرط من جهاز المناعة ، مما يؤدي إلى التهاب شديد، هذا الالتهاب في الرئتين يمكن أن يسبب فشل الجهاز التنفسي ، أو يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى مثل الكلى والأمعاء، مما يؤدي إلى فشل أعضاء متعددة وحتى الموت في نهاية المطاف.

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