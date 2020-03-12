شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهاب المسالك البولية عند الأطفال بعدوى بكتيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سبب التهاب المسالك البولية عند الأطفال هو وجود بكتيريا داخل المسالك البولية للطفل، حيث تخرج معظم البكتيريا عندما يتبول الطفل يمكن أن تسبب البكتيريا التي تبقى في نظام المسالك البولية للطفل عدوى والتهاب، والمسالك البولية تشمل الكلى والحالب والمثانة ومجرى البول، يتكون البول في الكلى ، ويتدفق من الحالب إلى المثانة، ثم يترك البول المثانة من خلال مجرى البول.

ووفقا لموقع drugs الطبي هناك عده أسباب وراء الإصابة بالتهاب المسالك البولية عند الأطفال ، فعدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا عند الفتيات لأن مجرى البول أقصر، هذا يسمح للبكتيريا لدخول المسالك البولية بسهولة أكبر فيما يلي:

أسباب زيادة خطر أصابه الطفل بالتهاب المسالك البولية:

- المسح من الخلف إلى الأمام بعد التبول أو حركة الأمعاء.

- عدم التبول بشكل متكرر.

- الإمساك.

- عدم ختان الذكور.

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علامات وأعراض التهاب المسالك البولية عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين

حمى، القيء أو الإسهال، ، التهيج، سوء التغذية أو زيادة الوزن البطيء، البول الذي تنبعث منه رائحة سيئة.

علامات وأعراض عدوى المسالك البولية عند الأطفال أكبر من سنتين

حمى وقشعريرة، غثيان، آلام في البطن والجانب أو الظهر، البول الذي تنبعث منه رائحة سيئة، حاجة ملحة للتبول أو التبول في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد، التبول قليل جدًا، تسريب البول، أو التبول اللاإرادي، ألم أو شعور حارق عند التبول.

طرق علاج التهاب المسالك البولية

تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية، قد يحتاج الطفل إلى الحصول على المضادات الحيوية من خلال الوريد إذا كان صغيرًا جدًا.

طرق مساعدة الطفل في منع اصابته بالتهاب المسالك البولية:

اجعل الطفل يفرغ مثانته كثيرًا، التأكد من قيام الطفل بالتبول وإفراغ مثانته بمجرد الحاجة، علّم الطفل عدم حمل البول لفترات طويلة من الزمن.

يجب تشجيع الطفل على شرب المزيد من السوائل، اسأل عن كمية السائل التي يجب أن يشربها طفلك يوميًا وما هي السوائل الأفضل، قد يحتاج طفلك إلى شرب المزيد من السوائل أكثر من المعتاد للمساعدة في طرد البكتيريا، لا تدع طفلك يشرب مشروبات تحتوى على الكافيين أو الحمضيات هذه يمكن أن تهيج المثانة طفلك وزيادة الأعراض، قد يوصي الأطباء بتناول الطفل بعصير التوت البري للمساعدة في منع التهاب المسالك البولية.