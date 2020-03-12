شكرا لقرائتكم خبر عن الأشخاص الذين يعيشون بمضخات القلب المزروعة أكثر عرضة للانتحار.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين لديهم جهاز مساعدة البطين الأيسر ، وهي مضخة ميكانيكية تساعد القلب ، قد يواجهون خطر الانتحار بشكل أكبر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُستخدم مضخات القلب لعلاج قصور القلب المتقدم ، حيث لا يستطيع القلب الضعيف ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

وتتطور الحالة عندما لا تعد الأدوية وتعديلات نمط الحياة علاجات مناسبة، وفي الولايات المتحدة، حصل حوالي 2400 شخص على مضخة القلب في عام 2014 ، وهو آخر عام تتوفر فيه الأرقام.

وشمل البحث الجديد في فرنسا 494 مريضاً 87٪ منهم من الرجال، وقد تلقوا مضخة القلب بين عامي 2006 و 2016 عبر 19 مركزًا طبيًا.

ومن بين أفراد الدراسة، حاول 10 منهم ، أو 2٪ ، الانتحار خلال عام ونصف من المتابعة، وكنقطة مرجعية ، لاحظ المؤلفون أن معدل محاولة الانتحار للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بشكل عام هو 0.06 ٪ في فرنسا.

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وتوفي ثمانية من المشاركين في الدراسة بسبب الانتحار، وتضمنت معظم الحالات قطع كابل مضخة القلب أو إزالة البطاريات.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور فنسنت جالاند ، أخصائي أمراض القلب في مركز المستشفى الجامعة في رين ، فرنسا، إن اثنين فقط من الأشخاص الذين حاولوا الانتحار أو ماتوا لديهم تاريخ من المرض النفسي.

قال جالاند إن وجود مضخة القلب ، بالإضافة إلى المضاعفات الطبية والاستشفاء المتكرر، أمر شاق لذلك يتوجهون إلى الانتحار.

وقال الدكتور "مارك سلوتر"، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والأوعية الدموية والصدر في كلية الطب بجامعة لويزفيل في كنتاكي ، إن الدراسة تعزز فهم الخبراء بأن متلقي مضخة القلب بحاجة إلى دعم بدني وعاطفي مستمر.