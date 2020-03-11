أكثر الأخطاء الشائعة عند غسل الوجه

قد يكون من الضروري الاهتمام بنظافة الوجه وغسله بشكل منتظم وذلك لحماية البشرة وتنظيفها من الشوائب والأوساخ العالقة عليها. إلا أن هناك العديد من العادات الخاطئة التي اعتدنا ممارستها أثناء غسل الوجه دون أن نعلم مدى خطورتها وتأثيرها على البشرة.



سنعرفك عليها عزيزتي من خلال المقال التالي لتستطيعي تجنبها وتفادي أضرارها المختلفة على البشرة:



1- إن تنظيف البشرة من خلال غسلها بشكل منتظم أمر ضروري جداً لحمايتها والمحافظة على جمالها. إلا أن المبالغة في غسلها أكثر من مرة يومياً سيفقدها الزيوت الطبيعية الموجودة فيها. والتي تساهم في منحها الرطوبة والنضارة.

2- إن استخدام المياه الساخنة لغسل بشرة الوجه قد تعمل على تفتيح مسامها إلا أنه وفي الوقت نفسه ستؤدي إلى جفافها. لذلك ينصح باستخدام المياه الفاترة أثناء الغسل.

3- قد تلجأ معظم النساء إلى فرك الوجه بقوة عند تجفيفه. هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى ترهل الجلد وسرعة ظهور التجاعيد. لذا عليك أن تحرصي عزيزتي على تجفيف وجهك بعد غسله بطريقة لطيفة والاكتفاء بالتربيت بهدوء على البشرة بمنشفة ناعمة ونظيفة.

4- عدم اختيار منتجات التنظيف المناسبة لنوع البشرة هو أيضاً أحد الأخطاء الكبيرة المرتكبة بحق بشرتك. بينما تعتقدين أنك تقومين بتنظيفها والاهتمام بها.

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5- المبالغة في تقشير البشرة للحفاظ على نضارتها اعتقاد خاطئ. احرصى على عدم تقشير بشرتك أكثر من مرتين في الأسبوع كي لا تساهمي في جفافها وافتقادها لزيوتها الطبيعية المسؤولة عن رطوبتها و نضارتها.

6- عدم شطف البشرة جيداً بالماء بعد تنظيفها بالصابون أو الغسول الخاص أمر ضار جداً لها. وذلك لأن عدم الشطف بشكل جيد قد يساهم في انسداد مسام البشرة وجفافها بشكل كبير.

7- استخدام منشفة غير نظيفة أو استخدمها شخص آخر قبلك سيؤدي إلى انتقال البكتريا المضرة من المنشفة إلى بشرتك لذا احرصي على تخصيص منشفة نظيفة لك.

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