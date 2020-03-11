شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يعلن عن برنامج لمساعدة مديري «الجروبات» في تعزيز نموها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن موقع فيس بوك عن مساعدة مديري «الجروبات» في تعزيز نمو مجموعاتهم.

وتمثل عملية بناء المجموعات الركن الأساسي في مهمة فيسبوك، ويحتل قادة المجموعات صدارتها.

من الأهمية بمكان مواصلة تقديم الدعم والاستثمار في أولئك الذين يقدمون التشجيع ويمدون جسور التواصل ويدفعون عجلة التغيير

ويقدم فيس بوك برنامج تحفيز المجموعات، وهو برنامج يستمر لمدة ستة أشهر يقدم التدريب والإرشاد والتمويل لقادة المجموعات لمساعدتهم في تعزيز نمو مجموعاتهم.

ستقضي مجموعة مختارة من قادة المجموعات ثلاثة أشهر في التعلم على يد خبراء ومدربين، ودراسة منهج مخصص حتى يتمكنوا من وضع خطة لتعزيز نمو مجموعاتهم وتحقيق أهدافهم.

وبعد ذلك سيقضون الأشهر الثلاثة التالية في تنقيح وتنفيذ خططهم من خلال التمويل والدعم المستمر الذي يحصلون عليه من الشبكة الخاصة بهم وفريق متخصص لتقديم الدعم لهم خلال فترة البرنامج.

سيتم تقديم ما يزيد على 3 ملايين دولار أمريكي إجمالاً للمشاركين بالبرنامج والذين يصل عددهم إلى 80 مشاركًا.

إذا كنت تدير مجموعة قائمة ومؤثرة، وكنت مستعدا لتعزيز نموها من خلال استخدام تطبيقات فيسبوك، ولديك الوقت والطاقة اللازمين للاستثمار في هذا البرنامج، فإننا نشجعك على تقديم طلب للانضمام هنا! إن قادة المجموعات المتواجدين في أي من مجموعة البلدان المختارة للبرنامج، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم حضور على أي من تطبيقات فيس بوك مرحب بهم لتقديم طلب للانضمام.

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يعتبر برنامج تحفيز المجموعات جزءًا من برنامج قادة المجموعات الذي تقدمه شركة فيسبوك، والذي يعد بمثابة مبادرة عالمية تهدف إلى الاستثمار في الأشخاص الذين يقومون ببناء المجموعات، ويشمل:

برنامج تحفيز المجموعات والذي يخصص ملايين الدولارات لدعم الأشخاص في إنشاء المجموعات وقيادتها. ويعد هذا البرنامج بمثابة عملية تطوير لبرنامج الزمالة، الذي قدم الدعم لنحو 115 قائدًا في جميع أنحاء العالم.

وقد أثرت مشاريعهم إجمالاً في حياة ما يزيد على 1.9 مليون شخص من خلال دعم المجموعات على الإنترنت، واستخدام الموارد المفيدة، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى التي يتيحها البرنامج.

وشملت برامج الزمالة قادة مثل لاتاشا موريسون، التي تقود حوارًا بناءً بشأن العرق، ونوح نسيالي الذي يقدم للمزارعين في أفريقيا معلومات زراعية وموثوقة وقابلة للتطبيق.

منتدي مجموعات فيسبوك للتعلُّم الذي يجمع مسؤولي المجموعات ممن لديهم أهداف متماثلة في فصل دراسي تعاوني على الإنترنت يتوفر من خلاله برامج تعليمية منهجية.

مجموعات المسؤولين المتميزين والتي تجمع ما يزيد على 40000 قائدا من قادة المجموعات لمشاركة النصائح فيما بينهم وللتواصل مع فريقنا من أجل اختبار الميزات الجديدة ومشاركة الملاحظات.

مركز قادة المجموعات، حيث يمكن لأي شخص الوصول إلى معلومات حول المنتجات، فضلاً عن التعرف على المزيد عن البرامج التي نقدمها. ويوفر نصائح وأدوات تمكنك من بدء بناء المجموعة وإدارتها وتعزيز نموها.

بالإضافة إلى ذلك، نحن نعلم جيدًا أن زيادة أعضاء المجموعات بفعالية أكبر وإدارة المحادثات من الجوانب المهمة لقادة المجموعات. ولهذا قمنا بتصميم أدوات جديدة لمساعدتهم في إضافة أعضاء جدد والإشراف على المحادثات التي تدور داخل المجموعة.

إدارة العضوية- لقد قمنا بتحسين طريقة إدارة مسؤولي المجموعات لطلبات الأعضاء الجدد، بما يشمل:

o توفير خيارات تنسيق إضافية لأسئلة العضوية، مثل أسئلة الاختيار من متعدد ذات الإجابة الواحدة أو أكثر من إجابة.

o الموافقة على طلبات الأعضاء الجدد تلقائيًا استنادًا إلى متطلبات مثل، مدينة الاقامة الحالية، وما إذا كان قد قام بالإجابة عن كل أسئلة العضوية أم لا، وما إذا كان لديه أصدقاء آخرين في المجموعة، ومضت فترة معينة على انضمامه إلى فيسبوك.

o فلاتر إضافية مثل، الأعضاء المحتملون الذين أجابوا عن كل أسئلة العضوية، ومزيد من الخيارات داخل فلتر «تاريخ الانضمام إلى فيسبوك»، وما إذا كان لديه صورة ملف شخصي أم لا، إلى جانب إمكانية إنشاء وحفظ تركيبات معينة من الفلاتر التي يتم استخدامها كثيرًا.

الإشراف على المحتوى -لكي يسهل على المسؤولين معرفة المنشورات المهمة والعثور على محتوى بعينه، قمنا بإضافة:

o تنبيهات الكلمات الأساسية التي تتيح للمسؤولين إنشاء قائمة مخصصة من الكلمات والعبارات وتلقي إشعارات عند ظهورها على المجموعات الخاصة بهم، مما يسهل اكتشاف المحتوى الذي قد يحتاج إلى الاهتمام الفوري والرد عليه.

o موضوعات المنشورات لمساعدة المسؤولين والأعضاء على البحث بشكل سريع عن المحتوى ذات الصلة التي تدور حول موضوع محدد داخل مجموعة.

تعتبر هذه البرامج والأدوات جزءًا من التزامنا المستمر نحو مساعدة المجموعات في تعزيز نموها وازدهارها، ونحن نستلهم ما نقدمه في هذا الإطار من القادة الذين يعملون على تقريب المسافات بين شعوب العالم يوميًا.