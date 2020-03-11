شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة "كورونوفوبيا".. حين يكون الخوف أشد فتكا من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فيروس كورونا بشدة فى فترة قليلة، مسببا الذعر والخوف والرعب بين سكان دول العالم، وعرف أنه الفيروس التاجي الذى يتسبب في تدمير الجهاز التنفسي للشخص المصاب به، وبدأ هذا الفيروس أول انتشار له في الصين بمدينة ووهان، ومنها إلى باقي دول العالم.

ومع تفشى المرض ازداد الشعور بالخوف منه والرعب بين البشر، بما قد يصل لدرجة الوسوسة لدى الكثيرين، وشدة المبالغة فى هذا الخوف والقلق من الفيروس، وهو ما يشابه مصطلح "كرونوفوبيا"، وهو يعبر عن حالة الخوف والرعب، وعلميا متلازمة الكرونوفوبيا هي متلازمة الرهاب والخوف والقلق من الوقت.



ما هي متلازمة كرونوفوبيا

وعرف التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، متلازمة "كورونوفوبيا"، بأنها شعور الشخص بالخوف من الوقت ويكون هذا الخوف غير منطقي وبدون أسباب واضحة ولكنه مستمر، ويكون السبب فيه حدوث أمر يزيد من الشعور بالخوف من الانتظار والوقت.

اعراض متلازمة الكرونوفوبيا

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من أعراض متلازمة " كرونوفوبيا"، ومنها:

-ارتفاع ضربات القلب.

-التنفس السريع عند الشعوب الخوف.

-قد يتطور إلى نوبات فزع.

-التفكير الدائم بالمستقبل وسيطرة مشاعر الخوف والقلق.

-الإصابة بجفاف الفم وخاصة عند الاستماع لمشاعر سلبية.

-حدوث اضطرابات في النوم.

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اعراض متلازمة كرونوفوبيا

اسباب الاصابة بمتلازمة الكرونوفوبيا

وأشار التقرير، أن هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بمتلازمة كرونوفوبيا، ومنها:

-التفكير في العمر، والخوف من الموت.

-التعرض لصدمة في الحياة.

-فقدان شخص قريب وعزيز عليك.

-فقدان وظيفة.

-التعرض لظروف مادية سيئة.

-ظهور وباء عالمي مثل فيروس كورونا، يعد من أبرز أسباب الإصابة بمتلازمة كورونوفوبيا.

وأوضح التقرير، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين تعرضوا لكوارث طبيعية، أو خلال مرحلة انقطاع الطمث لدي النساء، هم الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة كورنوفوبيا.



اسباب متلازمة كرونوفوبيا

علاج متلازمة كرونوفوبيا

وأكد التقرير، أن علاج متلازمة كرونوفوبيا يعتمد علي التأمل، وممارسة الرياضة اليومية لتنشيط خلايا الجسم، القيام بالذهاب لمسئولي الطب النفسي والخضوع لجلسات العلاج السلوكي المعرفي.