شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة عالم راحل تزعم صنعه لقاحًا قبل وفاته يمكنه وقف عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت عائلة أحد العلماء البريطانيين الراحلين، أنه قام بتطوير لقاح أثناء فترة تقاعده، قد يثبت أنه سلاح حيوي في مكافحة فيروس كورونا.

العالم الراحل وفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية، يدعى إريك وورال الذى توفى في عام 2014 عن عمر يناهز 84 عامًا ، ولكن عائلته تدعي أن اللقاح الذي ابتكره قبل وفاته بقليل، يمكن أن يوفر سلاحًا رئيسيًا في مكافحة الفيروس التاجي، الذى عمل كخبير تقني في اللقاحات مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية لمدة 50 عامًا.



عائلة عالم تدعى صنعه لقاح ضد كورونا

وكشفت ابنته جين، البالغة من العمر 65 عامًا، أنه طور لقاحًا للمساعدة في مكافحة إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 - والتي يمكن استخدامها أيضًا لمعالجة COVID-19، وتزعم أن اللقاح "قابل للتطبيق على قدم المساواة" على جميع الفيروسات المغلفة.

وكتب العالم الراحل " Worrall "، ورقة حول بحثيه عن اللقاح ونتائجه قبل وفاته، وقد أحالت عائلته هذا الأمر الآن إلى السلطات على أمل أن يستخدمه شخص "على علم".

وأضافت ابنته: "نحن لسنا علماء ولا نتصل بأي مؤسسات بحثية أو شركات أدوية، لذا نجد أنه من الصعب لفت الانتباه إلى هذا اللقاح إلا بعد إجراء المزيد من التجارب الأخرى.



محاولة انتاج عقار ضد فيروس كورونا

ولكن أثناء تفشى فيروس كورونا في العالم الأن، نشعر في هذا الوقت بوجود حالة طوارئ وطنية وعالمية محتملة، يجب على الحكومة أن تنظر في هذا الأمر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون حلاً سريعًا وبسيطًا ومفيدًا لمشكلة لقاح فيروس كورونا.

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ووفقا للورقة البحثية فأن الفوائد البارزة والفريدة من اللقاح هي أنه يتم إعطاؤه عن طريق قطرات الأنف التي تشكل خط الدفاع الأول بالجسم، الحامية للرئتين، مما قد يحمى الجسم من العدوى أثناء انتظار الاستجابة المناعية المعتادة، وكانت النتائج حاسمة وناجحة للغاية.

ولوحظ تأثير آخر غير متوقع وفريد ​​، حيث بدا أن اللقاح يوقف تقدم المرض في الطيور التي تظهر عليها بالفعل أعراض الإصابة.

وقد أرسلت العائلة نسخة من ورقة العالم Worrall إلى الجهات المسؤولة ، موضحة أن والدها قد ترك طريقة تشغيل اللقاح مع ورثته، لأنه كان مهووس قبل وفاته بالمكونات الضرورية للقاح، الذى يأمل الأمل أن يكون مفتاح فيروس كورونا.