شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تستعين بجنود "الحرب الكيميائية" لاستقبال العائدين من ووهان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت مجموعة من 361 تايوانيا لعملية تطهير من الدرجة العسكرية يشرف عليها جنود متخصصون في الحرب الكيماوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد وصولهم إلى بلادهم من الصين على متن رحلتين مستأجرتين خصيصًا لعودتهم، وذلك وفقا لما كشفت عنه صحيفة south china morning post .

حيث تم استدعاء أكثر من 40 من أعضاء مجموعة الحرب الكيميائية الثالثة والثلاثين المسلحين بكل أنواع معدات ومواد التنظيف للتعامل مع أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الصينية ، والتي هبطت في مطار تايوان الدولي في حوالي الساعة 11.45 مساء أمس الثلاثاء ، ثم في رحلة لشركة طيران شرق الصين التي هبطت بعد ما يزيد عن أربع ساعات من الرحلة الأولى، وكانت الرحلتان كانا قد أقلعوا من ووهان ، بوسط الصين في مركز تفشي فيروس كورونا.

أثناء نزولهم ، تم تطهير الركاب الذين كانوا يرتدون أثواباً طبية وارتداء أقنعة الوجه والأقنعة بالمطهر من قبل الفرق العسكرية ، في حين أخذ الأطباء والممرضات من مراكز مكافحة الأمراض التايوانية درجات حرارتهم وفحصوا العدوى المحتملة.

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على الرغم من أن أيا من الركاب لم تظهر عليه أية أعراض للإصابة بفيروس كورونا وهو المرض القاتل الناجم عن الفيروس التاجي فقد تم نقل جميع الـ 361 على الفور بالحافلة إلى أحد مراكز العزل الثلاثة بالجزيرة حيث سيقضون 14 يومًا.

بالإضافة إلى تفريغ الركاب ، قام الفريق العسكري بتنظيف أمتعتهم والجسر الجوي والطائرة بأنفسهم.

جاء إجلاء المواطنين التايوانيين من جميع أنحاء مقاطعة هوبى ، ووهان عاصمة لها ، بعد مفاوضات مطولة بين مسؤولين من بكين وتايبيه.

في الأصل ، كان من المفترض أن يصل 470 شخصًا إلى بلادهم مساء يوم الثلاثاء ، ولكن 63 شخصًا لم يتمكنوا من الحضور في المطار في الوقت المحدد وأولئك الذين فعلوا ذلك، تم رفض السماح لـ 46 منهم بالطيران ، إما لأنهم فشلوا في فحص درجة حرارة الجسم أو أنهم لم يتمكنوا من توفير شهادة اختبار لإثبات أنهم لم يصابوا بالفعل.