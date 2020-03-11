شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة السينية تكشف حجم الأضرار التي يسببها فيروس كورونا في الرئة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صور للأشعة المقطعية والأشعة السينية للرئتين لبعض المصابين بالفيروس التاجى كورونا المستجد، نمطًا من التشوهات فى الرئة الذى يسببه الفيروس، شبيه بدرجة كبيرة ما يحدثه الفيروسات التاجية الأخرى السارس وMERS.

ووفقا لتقرير جريدة " mirror" البريطانية، تظهر صور الأشعة السينية مدى الضرر الذى تسببه الفيروسات التاجية لرئتى الأشخاص الذين يصابون بالفيروس القاتل.



الاشعة السينية توضح تضرر الرئة

وتمكن الأطباء من تحديد حالات شذوذ محددة تسببها Covid-19 والأنماط شبيهة بتلك الموجودة في مرضى السارس وفيروسات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS.

وأظهرت عمليات المسح، عن وجود بقع في الرئتين والتي يمكن أن تمكن الخبراء إلى سرعة تشخيص أسرع وتساعد على منع العدوى.

ويُظهر التصوير المقطعي وفقا لتقرير موقع " mirror"، لامرأة تبلغ من العمر 54 عامًا كانت نتائج اختبارها إيجابية بعد زيارة ووهان الصين ، والتي أظهرت بقع بيضاء في رئتيها، والتي أطلق عليه العلماء باسم العتامة.



بقع على الرئة (باللون الأحمر ، الأيسر) وصورة ثلاثية الأبعاد للرئتين والقصبة الهوائية

تم احتجاز المرأة فى المستشفى بعد إصابتها بالحمى لمدة أسبوع وسعال وتعب واحتقان فى الصدر، وتم تشخيص إصابتها بالتهاب رئوى حاد Covid-19 وعولجت بالأكسجين والمضادات الحيوية.

حالة مريض آخر لرجل يبلغ من العمر 44 عامًا، كان يعمل فى سوق ووهان للمأكولات البحرية حيث تم نقل الفيروس إلى البشر، وتم احتجازه فى المستشفى بعد إصابته بحمى شديدة وسعال لمدة أسبوعين تقريبًا فى 25 ديسمبر الماضى عام.

وأظهر التصوير المقطعى على الصدر للمريض، وجود بقع ومسح مشابه تم إجراؤه لاحقًا أظهر مدى انتشار العتامة، وتم تشخيص إصابة الرجل بالالتهاب الرئوى الحاد ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، لكنه توفى بعد ذلك بأسبوع.

فى حالة ثالثة لامرأة 45 عاما، من مقاطعة سيتشوان فى الصين تم تشخيصها بعد عودتها من اليابان إصابتها بالحمى والسعال وآلام فى الصدر، وأظهرت أيضا الأشعة وجود بقع بيضاء واسعة النطاق فى فحص الرئة ولوحظت "علامة هالة معكوسة" فى الفص العلوى الأيسر من الرئة.

وجدت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 1000 مريض، نُشرت فى مجلة Radiology، أن الأشعة المقطعية للصدر كانت أفضل من الاختبارات المعملية فى تشخيص الفيروس التاجى فى مرحلة مبكرة، وخلص الباحثون إلى أن الأشعة المقطعية يجب أن تكون طريقة الفحص الأولية للاشتباه فى كورونا.

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صور مقطعية لتضرر الرئة

فى الولايات المتحدة، كان الأطباء فى مستشفى جبل سيناء فى مدينة نيويورك أول من قاموا بأمريكا بتحليل صور الأشعة المقطعية للمصابين بـ Covid-19، وقال الأطباء إنهم حددوا أنماطًا محددة فى رئتين عشرات المرضى الذين دخلوا المستشفيات فى الصين فى ذروة انتشار الوباء هناك.

أصبحت تلك البقع التى تظهر على الرئة والتى تسمى عتامات الزجاج، أكثر كثافة بمرور الوقت، وكانت الأنماط مماثلة لتلك الموجودة فى المرضى الذين أصيبوا بالسارس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ووجد الأطباء "مرضًا رئويًا متورطًا بالكامل" فى 25 مريضًا ممن خضعوا للفحص ما بين 6 إلى 12 يومًا بعد الإبلاغ عن الأعراض.

الأشعة تظهر مدى تضرر الرئة من كورونا

تقول وزارة الصحة البريطانية على موقعها على الإنترنت: " تشمل الأعراض النموذجية لفيروس التاجية الحمى والسعال الذى قد يتطور إلى التهاب رئوى حاد يسبب ضيق فى التنفس وصعوبات فى التنفس.

"بشكل عام، يمكن أن يسبب الفيروس التاجى أعراضًا أكثر حدة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من حالات طويلة الأمد مثل مرض السكرى والسرطان وأمراض الرئة المزمنة."