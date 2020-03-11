شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية الإيدز أم الإيبولا.. أيهما سيقضى على فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع Health Site، إنه لا يوجد دواء محدد حتى الآن لعلاج فيروس كورونا، وقد لجأت الهند، لاستخدام العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز"، لزوجين إيطاليين مسنين يخضعان لعلاج فيروس كورونا في مستشفى جايبور..

فيما يلي قائمة بخيارات العلاج الأخرى قيد التجارب:

لم يجد العلماء بعد علاج فيروس كورونا المميت أو COVID-19، وفي الوقت نفسه، تجري تجارب سريرية على أدوية مختلفة وعلاجات تجريبية لعلاج الفيروس، يستخدم الأطباء في العديد من البلدان أيضًا الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، ومع ذلك، فعاليته ليست واضحة بعد، لأول مرة في الهند، كانت تدار العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية لزوجين إيطاليين مسنين يخضعان للعلاج في مستشفى جايبور.

وقال الموقع، لم يجد العلماء بعد علاج لفيروس كورونا القاتل، وفي الوقت نفسه، تجري تجارب سريرية على أدوية مختلفة وعلاجات تجريبية لعلاج الفيروس، يستخدم الأطباء في العديد من البلدان أيضًا الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، ومع ذلك، فعاليته ليست واضحة بعد، لأول مرة في الهند، كانت تستخدم العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية لزوجين إيطاليين مسنين يخضعان للعلاج في مستشفى جايبور في كوفيد 19.

تعترف منظمة الصحة العالمية بوجود تهديد حقيقي للوباء، حيث تم الموافقة على استخدام مزيج من عقار "لوبينافير" "وريتونافير"، لعلاج مرضى كوفيد 19، إلى جانب أدوية أخرى، أعطي الزوجين الإيطاليين الدواء بعد أن تطورت لديهم مشاكل في الجهاز التنفسي الحادة، كما تم استخدامه في التجارب السريرية في الصين، وفي تايلاند لعلاج المرضى.

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في الهند، أكدت وزارة الصحة ورعاية الأسرة حتى الآن وجود 52 حالة إيجابية، ومع ذلك، وفقًا لبعض التقارير، ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 62 حالة، لحسن الحظ، لم تحدث أية وفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

وأضاف الموقع أن عقاقير فيروس كورونا، واللقاحات في تطور مستمر في غياب أي علاجات ثابتة، تقترح شركات المستحضرات الصيدلانية استخدام مختلف الأدوية والعلاجات التجريبية لفيروس كورونا..

فيما يلي بعض الأدوية واللقاحات الأكثر شيوعًا في علاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا..

وأضاف الموقع، بدأت إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة تجربة سريرية لعقار "ريمسيفير"، المضاد للفيروسات، لاستخدامه في علاج فيروس كورونا في الوقت الذي ينتظر فيه العالم نتائج هذا العلاج، قامت الشركة بتسريع إنتاج الدواء لزيادة إمداداته في أسرع وقت ممكن، مؤكدا بأنه دواء تم تطويره في الأصل لعلاج الإيبولا، يأمل بعض الباحثين أن يكون هذا الدواء علاجًا فعالًا لفيروس كورونا، تم استخدامه بالفعل لعلاج مريض مصاب في الولايات المتحدة، كما تتم دراسته في تجارب أصغر في الصين والولايات المتحدة.

وأوضح الموقع، أنه يتم حاليا اجراء دراسات على لقاح mRNA-1273حيث تخطط الشركة التي تنتجه لبدء دراسة الشهر المقبل مع المعاهد الوطنية للصحة.

وأكد الموقع، أنه إذا أثبتت الدراسة نجاحها في الحماية من عدوى فيروس كورونا، تخطط الشركة لتسجيل مئات المرضى الآخرين، تعمل شركة أخرى أيضًا على لقاح محتمل لفيروس كورونا، ويستخدم هذا اللقاح لتحفيز إنتاج البروتينات، تخطط الشركة لبدء الاختبارات البشرية في غضون بضعة أشهر، قد تسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بإنتاج لقاحات بسرعة للاستجابة لموقع تفشي المرض.