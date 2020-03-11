شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور وليد على عبد الفتاح يكشف لـ"الخليج 365" طرقا سحرية للتخلص من الكرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرش أكثر ما يزعج الرجل والمرأة ويؤثر نفسيا وصحياً عليهم، ويسبب لهم العديد من المشاكل والأزمات الصحية.

الدكتور وليد علي عبد الفتاح أخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي والملقب بـ"رسام القوام وصانع البسمة"، يوضح في التقرير التالي طرق سحرية للتخلص من الكرش.

وأوضح الدكتور وليد علي عبد الفتاح في حديثه لـ ”الخليج 365” إن العادات الغذائية الخاطئة هي السبب الوحيد لظهور الكرش لدى الجنسين، ولا يوجد أحد مصاب بسمنة موضعية ولم يكن مصاب بسمنة كلية، لافتاً إن الكرش يكون ظهوره أكثر عند الرجال لأن توزيع الهرمونات يختلف عن السيدات، فالمرأة أكثر عرضة لتكون الدهون في منطقة الأرداف والذراعين لكن عند الرجال في منطقة البطن.



6 أسباب لظهور الكرش عند الرجل

* أسباب ظهور الكرش:

وأشار إلى أن إصابة الرجل بالكرش يرجع إلي التغذية الخاطئة وتأثير الهرمونات والتدخين وقلة شرب الماء وعدم ممارسة الرياضة، كما إن البطن أكثر منطقة لتكون الدهون نظراً لقربها من الكبد.

وأكد أنه لديه العديد من التقنيات الحديثة التي يستخدمها للتخلص من السمنة الموضعية مع تغيير نمط الحياة، ففي البداية يتم عرض المرض على جهاز (in body) والذي يعطينا التشخيص السليم والذي يتم من خلاله تحليل مكونات الجسم، ومن خلال هذا الجهاز نتعرف على الطرق المناسبة لكل مريض ونوعية الأجهزة التي سيتم استخدامها معه للتخلص من الكرش او من السمنة الموضعية بشكل عام.

وفي السياق نفسه، أعلن إنه يتم قياس محيط البطن عند كلا من الرجل أو المرأة، حيث إن المحيط الطبيعي للبطن عند الرجل 105 سم و عند المرأة 80 سم، فإذا وجد المريض إن محيط بطنه اكثر من ذلك فلابد أن يخضع لأنظمة غذائية حديثة ومتطورة للتخلص من الدهون الذائدة، بدون حدوث أي مضاعفات لنزول الوزن.



4 طرق للقضاء على الكرش نهائياً

ولفت إلى أن جهاز الكريو ليزر رباعي الأبعاد و المعروفة عندنا في مراكز الوليد بـ (جلسات المستوى الـ 16)، والذي يتم من خلاله تجميد الخلايا الدهنية، وهي تقنية شفط الدهون بدون جراحه يقوم فيها الطبيب المعالج بالتخلص من الدهون الزائدة و السلوليت المتراكم في منطقة البطن او الكرش، عن طريق تعريض تلك المنطقة الى مجموعة حزماتٍ من أشعة الليزر ذات الطول الموجي المحدد من أجل اذابة الدهون المتراكمة تحت الدرجة سالب 5 و سالب 10 تحت الصفر مما يدمر الخلايا الدهنية ويتم تصريف الدهون خارج الجسم أما عن طريق النفس أو البول أو العرق .

وأكد أن نتائج جلسة هذا الجهاز تظهر بعد 48 ساعة، وبعد نزول الوزن نستخدم اجهزة اخرى من شأنها شد ترهلات الجلد، مثل جهاز RF (Radio Frequency)، وهو جهاز من الاجهزة الهامه للقضاء على السليوليت وعلامات تمدد الجلد وترهلات ما بعد التخسيس والحمل والولادة وذلك بفضل الترددات العاليه التي تعمل على تحفيز الكولاجين فتعيد للجلد مرونته وسماكته لذلك من الافضل استخدام جلسات ال RF بعد جلسلت تفتيت الدهون Cavitation للحصول على افضل النتائج فعند استخدام الكافيتيشن مع ال RF فهذا بمثابه برنامج لنحت الجسم حيث الكافيتيشن يعمل على تفتيت الدهون وذلك بتصغير حجم الخليه الدهنيه وال RF يمنع حدوث تكوين ترهلات ما بعد التخسيس .

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