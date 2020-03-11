شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور كريم صبري يتصدى لأصعب حالات السمنة التي تتخطى 300 كيلو جرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، عن طرق تعامله مع أصعب حالات السمنة التي تتخطى الـ 300 كيلو جرام وأكثر، والتي يواجهها بصفة مستمرة خلال رحلته كطبيب.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” أن التعامل مع الحالات الصعبة من مرضى السمنة والتي قد تصل أحياناً إلي 400 كيلو، يتطلب بعض الشروط والاحتياطات، التي يجب أخذها بعين الإعتبار، منها خبرة الجراح فهي تعتبر من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر أثناء التعامل مع تلك الحالات الصعبة، لأنه من خلال خبرته يستطيع تحديد نوع العملية المناسبة لكل حالة، سواء عملية تكميم المعدة أو تحويل مسار معدة أو حتى إصلاح فشل جراحات سمنة سابقة.

وأكد إن المستشفيات والأماكن التي يتم اجراء العمليات بها لابد أن تكون مهيئة لأستقبال مثل هذه الحالات الصعبة، ومجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بالمناظير الجراحية وجميع أنواع الدباسات الحديثة مثل "دباسات الباور" أو"الدباسة الالكترونية" أو GST ، وأن تكون بها جميع المستهلكات الطبية الأمريكية على أعلى مستوى.



3 شروط للتعامل مع مرضى السمنة الذين تخطوا الـ 300 كيلو

وأشار الي أنه من ضمن الأشياء الهامة التي من الواجب توافرها طاقم تخدير على أعلى مستوى من الخبرة، ويكون قادر على تخدير تلك الحالات الصعبة التي من الممكن أن يكون لديها مشاكل في التنفس ومشاكل في الحلق، بدون أي مضاعفات تماماً.

ولفت أن تلك الحالات الصعبة في جراحات السمنة والتي تخطت الـ 400 كيلو يجب التعامل معها بشكل مختلف، لأن هذا المريض يكون وصل إلي مرحلة اليأس، كما أنه يكون لديه العديد من المشاكل الجراحية لأن جدار المعدة يكون سميك للغاية، تلك المشاكل قد تعوق استخدام المنظار بأمان، لذا يجب اختيار المكان الآمن والجراح ذو الخبرة، وتوافر طاقم تخدير على أعلى مستوى من الخبرة.

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .







