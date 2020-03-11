شكرا لقرائتكم خبر عن السرقة فى زمن الكورونا.. سطو على مناديل المراحيض ومعقم اليدين فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة سطو شهدتها مزرعة للحيوانات الأليفة بمقاطعة جنوب يوركشاير الإنجليزية وعدد من المستشفيات، ولكنها هذه المرة مختلف للغاية، فلم يسرق اللصوص أموالا أو معدات صحية، ولكن سرقوا 80 لفافة من مناديل المراحيض وسط الخوف من تفشى فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية سرق اللصوص الانتهازيين 80 لفافة من مزرعة هيلي سيتي ، وهي حديقة حيوانات أليفة شهيرة للشباب في شيفيلد ، جنوب يوركشاير، ويقول عمال المزارع إن السرقة سيكون لها "تأثير كبير" ، حيث أن الأموال التي يتم الحصول عليها عادة ما تستمر في مساعدة الجمعية الخيرية وتجديد المخزون.

في هذه الأثناء ، كشف مستشفى تشيسترفيلد الملكي القريب في ديربيشاير عن اختفاء إمدادات من معقمات الأيدي والمواد الهلامية التي تختفي من عنابر المرضى وحتى على جانبيها، وحذر المسؤولون من أن الإمدادات منخفضة وأن تصرفات عدد قليل من الناس قد تعرض الأشخاص المستضعفين للخطر.

وتأتي هذه الحوادث في الوقت الذي يقوم فيه المتسوقون في جميع أنحاء البلاد بتخزين البضائع بما في ذلك الغذاء والمعقمات مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وقال متحدث باسم Heeley City Farm'"نحن نعلم أن الناس يشعرون بالقلق إزاء وضع فيروس كورونا الحالي وأنه كانت هناك حوادث غير ضرورية تثير الذعر من نقص هذه المنتجات في جميع أنحاء البلاد".

وكشفت المزرعة غير الهادفة للربح أن السكان المحليين تبرعوا بمناديل المرحاض والمال بعد سماعهم عن السرقة.

من جانب أخر أبلغ بعض المواطنين الانجليز عن نقص في العناصر مثل مناديل المرحاض والمكرونة والحساء في المتاجر، بالإضافة إلى معقم اليدين

فيما قال مستشفى تشيسترفيلد الملكي في بيان نُشر على فيسبوك: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن نضطر إلى إصدار هذا الإعلان ، لكن مثل المستشفيات الأخرى في جميع أنحاء البلاد ، نشاهد الآن لوازم المصنوعات اليدوية والمواد الهلامية تختفي من أجنحة وإداراتنا وخدماتنا .

الحادث ليس فردى حيث أفادت المستشفيات في المملكة المتحدة أن جل تعقيم اليدين قد سُرق من قبل الزوار و يحدث هذا "يوميًا" في مستشفى نورثامبتون العام.

وقال مستشفى سانت لوك في راثجار بدبلن ، والذي يتخصص في علاج مرضى السرطان ، أمس إن "جزءًا من معدات الوقاية الشخصية (PPE)" ، التي تتضمن عناصر مثل القفازات وأقنعة الوجه وفرك اليد بالكحول ، قد تم سرقتها.