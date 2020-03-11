شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صينية: الصين ترسل فريقا من الخبراء الطبيين لمساعدة إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة south china morning post عن أن الصين سترسل فريقًا من الخبراء الطبيين لمساعدة إيطاليا في محاربة فيروس كورونا بعد أن أبلغت الدولة الأوروبية عن أعلى عدد من القتلى في يوم واحد.

قدمت بكين مساعدة مماثلة لإيران والعراق لاحتواء انتشار فيروس الجهاز التنفسي الذي اندلع لأول مرة في وسط الصين، قُتل أكثر من 4200 شخص وأصيب أكثر من 117000 شخص معظمهم في الصين منذ بدء الوباء في ديسمبر.

إيطاليا هي البلد الأكثر تضرراً بعد الصين، لقد سجلت يومها الأكثر دموية يوم الثلاثاء ، حيث قتل 168 شخصًا على يد فيروس كورونا ، وقد وضعت روما الدولة بأكملها البالغ عدد سكانها 60 مليونًا تحت الحجر الصحى.

تستمر الحالات في الارتفاع في فرنسا وألمانيا المجاورتين وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ما يصل إلى 70 % من الألمان أو ما يقرب من 58 مليون شخص قد يصابون في النهاية.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن جمعية الصليب الأحمر الصينية تقود فريقًا من الخبراء الطبيين متجهين إلى إيطاليا اليوم الأربعاء ، حاملين معهم الإمدادات والمعدات.

حيث سترسل الصين معدات طبية وعرضت أيضا إرسال أفراد طبيين للمساعدة في معالجة تفشي المرض في إيطاليا ، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية الصينية.

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وقال البيان أن إيطاليا تولي اهتماما وثيقا بتجربة الصين مع الفيروس التاجي ، ولكن لديها نقص في المعدات الطبية ، ويضم الفريق المكون من سبعة أعضاء خبيرا من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها واثنين من أخصائيي أمراض الجهاز التنفسي من مستشفى غرب الصين بجامعة سيتشوان ، وفقا لما ذكرته صحيفة سيتشوان ديلي الرسمية.

ويأتي ذلك بعد أن أطلع عالم الأوبئة الصيني البارز تشونغ نانشان الخبراء الطبيين الأسبوع الماضي على كيفية إدارة الفيروس في البلاد ، بما في ذلك التشخيص والعلاج وخصائصه المرضية والكشف عن المعلومات والضوابط الحكومية في ندوة عبر الإنترنت نظمتها جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية.

وقال لو شيانغ ، الباحث في العلاقات الدولية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، إن تقديم المساعدة إلى البلدان التي ضربها فيروس كورونا أمر "طبيعي".