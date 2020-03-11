شكرا لقرائتكم خبر عن "CNN": ارتفاع إصابات فيروس كورونا لــ 115 ألفا ووفاة 4200 شخص فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع (CNN) الإخباري اليوم الأربعاء أن فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء العالم منذ اكتشاف الحالات الأولى في وسط الصين في ديسمبر، لقى أكثر من 4200 شخص حتفهم على مستوى العالم، وأصيب أكثر من 115000 شخص خلال هذا الوباء.

أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن الفيروس، الذي يسبب مرضًا يعرف باسم Covid-19، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من خلال "انتقال الرزاز"، حيث ينتقل الفيروس بسبب العطس أو السعال لشخص مصاب كذلك عن طريق الاتصال المباشر.

وأضاف الموقع، أنه في البر الرئيسي للصين، تم تسجيل أكثر من 80.700 حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 3100 حالة وفاة، الغالبية العظمى في مقاطعة هوبي، وهي نقطة بداية انتشار الفيروس.

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وأضاف، هناك أكثر من 35000 حالة مؤكدة من الفيروس في أكثر من 100 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي للصين، لقى ما لا يقل عن 1120 شخصا مصرعهم خارج البر الرئيسى للصين بسبب الفيروس.

وعلى صعيد آخر كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التى تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم الأربعاء، مما يعنى أن تلك الحالات الـ27 فى طريقها للشفاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصرى ضمن الأربعة حالات التى تم الإعلان عن إصابتهم يوم الإثنين الماضي.

وأوضح الوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة، ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس فى مصر 60 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية.