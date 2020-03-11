كورونا.. كم تستغرق فترة حضانة الفيروس؟ وهل الكمامة وسيلة للوقاية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فيروس كورونا من فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب المرض للحيوان والإنسان. ويتسبب الفيروس لدى البشر بحالات عدوى في الجهاز التنفسي والتي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس).

ما هي أعراض المرض؟

من أبرزها الحمى والإرهاق والسعال الجاف. ويعاني بعض المرضى من أوجاع عامة، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا.

وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبا من كل 6 أشخاص يصابون بالعدوى، حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة.

كيف ينتشر المرض؟

ينتقل المرض عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق الرذاذات التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

وتتساقط هذه الرذاذات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بالفيروس عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس أعينهم أو أنوفهم أو أفواههم.

هل يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء؟

تشير الدراسات إلى أن الفيروس ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة الرذاذات التنفسية لا عن طريق الهواء.

كيف يمكنني حماية نفسي من المرض؟

نظف يديك جيدا بانتظام بفركهما بمطهر لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون.

احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص تظهر عليه الأعراض.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.

غطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.

إلزم المنزل إذا شعرت بالمرض. إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه، واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية.

Advertisements

ما احتمالات الإصابة بالمرض؟

يعتمد الخطر على المكان الذي توجد فيه، وفي حال ما إذا كان الفيروس منتشرا في المنطقة أم لا، لذلك احرص على عدم السفر إلى أحد الأماكن التي تشهد تسجيل حالات كثيرة بالمرض.

من هم الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالمرض؟

المسنون والأشخاص المصابون بحالات طبية (مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري).

هل المضادات الحيوية فعّالة في الوقاية من المرض أو علاجه؟

لا تقضي المضادات الحيوية على الفيروس. ولا ينبغي استعمال المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من المرض أو علاجه. ولا ينبغي استعمالها إلا وفقا لتعليمات الطبيب لعلاج حالات العدوى الجرثومية.

هل تحمي الكمامة؟

لا تضع كمامة إلا إذا ظهرت عليك أعراض المرض (خاصة السعال)، أو إذا كنت تقدم الرعاية لشخص يُحتمل أنه مصاب بهذا الـمرض، ولا يمكنك استعمال الكمامة وحيدة الاستعمال إلا مرة واحدة.

كم تستغرق فترة حضانة الفيروس؟

مصطلح "فترة الحضانة" يشير إلى المدة من الإصابة بالفيروس إلى بدء ظهور أعراض المرض، وتتراوح معظم تقديرات فترة حضانة الفيروس ما بين يوم واحد و14 يوما، وعادة ما تستمر خمسة أيام.

هل يمكن أن أُصاب بالمرض عن طريق حيواني الأليف؟

لا توجد أي بيانات تدل على أن الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب قد أُصيبت بعدوى فيروس كورونا أو يمكنها نشر الفيروس المسبب لهذا المرض.

كم من الوقت يظل الفيروس حيا على الأسطح؟

تشير الدراسات إلى أن فيروسات كورونا قد تظل حية على الأسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام. وقد يختلف ذلك باختلاف الظروف (مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية).

هل من الآمن تلقي الطرود من المناطق التي أبلغت عن حالات إصابة؟

نعم. إن احتمالات تلوث السلع التجارية عن طريق شخص مصاب بالعدوى هي احتمالات ضعيفة، كما أن مخاطر الإصابة بالفيروس عن طريق طرد نُقل وشُحن وتعرض لمختلف الظروف ودرجات الحرارة، هي مخاطر ضئيلة.