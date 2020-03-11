فيروس كورونا المستجد و8 معلومات مهمة يجب معرفتها عنه

جدول المحتوى

اصل تسمية الفيروس علامات الاصابة بالفيروس مدة ظهور الاعراض الاشخاص الاكثر عرضة ابرز طرق الوقاية امكانية الاصابة بالفيروس بعد الشفاء منه تأثير الطقس الحار على الفيروس حقيقة اللقاح

فيروس كورونا المستجد هو الشغل الشاغل لكل سكان العالم. فهذا الوباء بات يصيب عدداً كبيراً من هؤلاء. ولهذا دعت السلطات الصحية في الكثير من البلدان إلى توخي الحذر والقيام بالخطوات اللازمة من اجل الوقاية ومنع انتشاره. وفي هذا السياق من الضروري معرفة كل المعلومات الضرورية عن فروس كورونا المستجد، سببه، العلامات التي تدل على الاصابة به، خطورته وطرق الوقاية منه ومدى توفر لقاح مضاد له.



• تطلق على فيروس كورونا هذا الاسم لأنه من عائلة الفيروسات التاجية.

• تسبب الاصابة به المعاناة من امراض منها نزلات البرد المعروفة ومرض سارس الذي انتشر في العالم منذ سنوات.

• يعتبر فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر حالياً او ما يعرف علمياً باسم COVID-19 احدث اشكال هذا الفيروس.

• يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي الى مشاكل رئوية ابرزها الالتهاب الرئوي الحاد. وهو العارض الذي هعانى منه الكثير من المصابين في مدينة ووهان الصينية مكان الظهور الاول للوباء.



يتشارك المصابون بمرض فيروس كورونا المستجد عدداً من الاعراض التي يجب مراقبتها بعيداً عن الشعور بالهلع.

- سيلان الأنف.

- السعال الجاف.

-التهاب الحلق.

- الشعور بالتعب الشديد.

- الصداع الشديد.

- الصعوبة في التنفس.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- وقد تحدث بعض المضاعفات الحادة مثل الالتهاب الرئوي المسبب لغرق الرئتين بالسوائل مع تورمهما. وهذا يسبب فشل الاعضاء لدى بعض الاشخاص ثم الوفاة.



• بات معروفاً انه يمكن الاصابة بهذا الفيروس بعد التعرض لرذاذ عطاس او سعال شخص آخر. ويحدث هذا عند الاتصال بهذا الشخص على بعد مسافة تقل عن مترين ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

• تظهر الاعراض الاولى، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية بعد مدة تتراوح بين 5 و6 ايام.

• قد تستمر حضانة الفيروس لدى بعض الاشخاص حتى 14 يوماً. ولهذا يتم وضع المشبه بإصابتهم في مكان للحجر الصحي او يطلب منهم البقاء في منازلهم وعدم الاتصال بآخرين.



• اظهرت الدراسات التي اجريت حتى الآن ان فيروس كورونا المستجد يهدد غالباً حياة الاشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 60 عاماً.

• وهو يشكل خطراً على من يعانون من ضعف الجهاز المناعي ومن امراض مزمنة مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم وامراض القلب والرئتين والسرطان والسكري.

• اشارت الدراسات ايضاً الى ان الرجال هم اكثر عرضة للاصابة بالفيروس الجديد من النساء.

• لم يصب المرض الا عدداً قليلاً جداً من الاطفال لأسباب لم يتم التوصل الى معرفتها بعد.

Advertisements

اقرئي أيضاً: حيل لتحمي نفسك من فيروس كورونا



رغم انتشار الوباء في عدد كبير من بلدان العالم، يمكن اتباع بعض الطرق الوقائية السهلة.

• العناية بالنظافة الشخصية مع اخذ بعض الاجراءات الخاصة والاحترازية.

• غسل اليدين بالماء والصابون مرات عدة يومياً لمدة لا تقل عن 20 ثانية في كل مرة.

• تجنب لمس العينين والانف والفم باليدين قدر الامكان.

• عدم الذهاب الى الاماكن المكتظة وعدم التواصل مع الآخرين عن قرب.

• تغطية الانف والفم جيداً عن العطاس او السعال.

• استخدام المحرمة الورقية مرة واحدة فقط لا غير.

• تعقيم وتنظيف الاسطح المنزلية. فقد وجد الباحثون انه يمكن الفيروس العيش عليها لمدة 4 ايام عليها. لكن الدراسات اظهرت ان العدوى لا تنتقل عن طريق البضائع المستوردة اياً كان نوعها.

• البقاء في المنزل لمدة لا تقل عن 14 يوماً عند الشعور بأعراض مشابهة لأعراض الاصابة بالفيروس.



لا يعتبر احتمال تكرار الإصابة بالعدوى كبيراً لأن العدوات عادة ما تترك شيئاً من المناعة في اجسام المصابين بعد الشفاء. ورغم هذا اشارت دراسة اميركية حديثة الى أن المرض ظهر مجدداً لدى 4 مصابين بالفيروس بعد شفائهم بمدة تراوحت بين 5 أيام و13 يوماً. ولهذا يجب دائماً اتباع الاجراءات الاحترازية الوقائية.



تنتشر الكثير من الاخبار التي تشير الى امكانية انتهاء حالة وباء كورونا مع حلول موسم الدفء. ومن الممكن ان يعود هذا الى تأثير الاشعة فوق البنفسجية على نمو الفيروس وعلى مدة حياته من خلال افقاده الكثير من السوائل، ما قد يعني اصابة عدد اقل من الناس به. لكن ما زالت الآراء تتفاوت في هذا الشأن.



تجرى حالياً الكثير من الابحاث العلمية في عدد من بلدان العالم وتهدف الى ايجاد علاج لمرض فيروس كورونا المستجد. وقد تم تطوير علاجات يجري اختبارها على الحيوانات. وتجمع الآراء على ان اللقاح قد لا يكون جاهزاً للاستخدام البشري قبل منتصف العام المقبل 2021.



