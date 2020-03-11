ما الأطعمة التي تساعدك في الحصول على نوم هانئ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعدّ التقلب خلال النوم من الظواهر المنتشرة، والتي من الممكن معالجتها في كثير من الأحيان بواسطة تجهيزات بسيطة، تشمل تغييرات بسيطة ولكنها ذات مردود كبير وفائدة كبيرة على نظام حياتكم.

لذلك إن كنتم تعانون من مشكلة النوم المتقلب، لا بد من محاولة اللجوء إلى بعض الحلول التالية للعلاج:

من المفضل عند الذهاب إلى النوم إطفاء التلفاز أو الحاسوب أو أي جهاز كهربائي يحتوي على مصابيح ملونة، وإطفاء جميع الأنوار كذلك.

الامتناع عن القيلولة المتأخرة التي من شأنها أن تضر بالنوم وقد تزيد من حالات الأرق وحدّتها. وإن كنتم بحاجة للراحة، بإمكانكم أخد قيلولة قصيرة ما يقارب الـ 20 دقيقة.

الخلود إلى النوم والاستيقاظ من النوم في ساعات محددة وثابتة يوميا، بما في ذلك نهاية الأسبوع أيضا.

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الامتناع عن "العشاء الثقيل"، وعدم تناول وجبات كبيرة أو دسمة في الليل؛ إذ من شأن هذه الوجبات أن تشغل الجهاز الهضمي بشكل مبالغ فيه؛ ما قد يضر بقدرة الجسم على الاسترخاء والنوم، ومن المفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المركبة ومنتجات الألبان.

حاولوا المحافظة على ساعة واحدة على الأقل بين موعد تناول الوجبة الأخيرة وبين النّوم.

مارسوا النشاط الجسدي بشكل صحيح؛ إذ أثبتت العديد من الأبحاث أن ممارسة النشاط الجسدي بشكل منتظم يساعد في تحقيق نوم هانئ وذي جودة عالية.

اعتمدوا "تنظيف الرأس" قبل النوم، من خلال قراءة الكتب، أو ممارسة تمارين التأمل أو التنعم بحوض استحمام دافئ وكل ما من شأنه أن يساعدكم على "تنظيف الرأس" قبل النوم، فيبعد عنكم المشاكل والاضطرابات والأفكار ويضعها جانبا.

تجنب التدخين قبل النوم؛ إذ قد يضعف قدرة المدخن على الخلود إلى النوم، بل من شأنه أن يفاقم حالة الأرق الموجودة أصلا.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله المختصة بالتغذية ماري بيل حرب أهم الأطعمة التي يمكن اللجوء إليها من أجل التخلص من مشكلة النوم المتقلب.