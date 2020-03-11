كل ما تريد معرفته عن بدائل سكر التحلية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - إن بدائل السكر هي عبارة عن مواد اصطناعية (تم توليف عناصرها في المختبرات) أو مواد طبيعية (من مصادر نباتية) وتستخدم في تحلية بعض الوجبات الغذائية أو المشروبات بدلاً من السكر الأبيض.

وبحسب موقع "WebMD"، تعطي بدائل السكر في أغلب الأحوال مذاقا أحلى من السكر بمئات المرات، مع سعرات حرارية أقل، إن لم تكن خالية منها تمامًا. ومن الشائع استخدام بدائل السكر في تحلية منتجات "الحميات" الغذائية وكذلك المشروبات الغازية "الدايت"، والصلصات والكثير من أنواع المخبوزات أو الحلويات الخالية من السكر.

1. أسبارتام

يتم تصنيع سكر أسبارتام الاصطناعي الشهير من حمض الأسبارتيك وهو من الأحماض الأمينية والفينيل ألانين. يحتوي أسبارتام على سعرات حرارية أقل بحوالي 200 مرة من السكر الأبيض، لذا فإنه يساعد على تقليل الكميات المستخدمة. يتم تحلية الصودا والعلكة والزبادي والحلويات وبعض أنواع الأدوية بسكر أسبارتام. لا يمكن استخدام أسبارتام في المخبوزات، لأن تسخينها يفقده حلاوته. وتعجز بعض الأجسام عن معالجة سكر أسبارتام بخاصة أجسام المرضى الذي يعانون من حالة الفينيليلكتونوريا PKU النادرة.

2. سكرين

بدأ تصنيع سكرين كبديل السكر في المختبر منذ عام 1879. ويتميز السكرين بأنه خالي من السعرات الحرارية، لكنه يمكن أن يترك مذاقا مرًا في بعض الأحيان.

يمكن استخدام السكرين في تحلية المخبوزات، حيث لا يتأثر بدرجة حرارة الفرن. وينتشر استخدامه في تحلية الفواكه المعلبة، والعلكة، والمشروبات الغازية. ويحذر الخبراء من تناول الحوامل للسكرين، لأنه يمكن أن يعبر المشيمة إلى الجنين أثناء نموه.

3. سكرالوز

يزيد المذاق الحلو لسكرالوز بحوالي 600 مرة أكثر من السكر الأبيض. ويتم إنتاجه عن طريق تغيير جزيء السكروز (السكر)، لذلك فهو تحلية غير مغذية. لا يمتص الجسم السكرالوز وبالتالي لا يعطي أي سعرات حرارية.

4. ستيفيا

يتسم هذا البديل الطبيعي للسكر بحلاوة المذاق، وهو مستخلص من أوراق ستيفيا ريبوديانا. ويتوافر عادة على هيئة قطرات سائلة في المتاجر، أو كعنصر في الزبادي، والسلع المخبوزة، والحلوى والعلكة. ويمكن استخدامه كمحلي في القهوة أو الشاي، ويتحمل درجات حرارة الأفران عند استخدامه في إعداد المخبوزات.

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5. سكر فاكهة الراهب

تستخدم التحلية المقتطفة من بطيخ فاكهة الراهب الصينية، منذ مئات السنين في الصين. يخلو سكر فاكهة الراهب من السعرات الحرارية، وغالبًا ما يختلط ببدائل السكر الأخرى.

ويستخدم سكر فاكهة الراهب، أو ما يسمى " لو هان غو"، في بعض العصائر والمشروبات الغازية ومنتجات الألبان والتوابل والحلويات.

6. كحول السكر

يحتوي كحول السكر على ميزات كل من السكر وكحوليات الغذاء (وهي ليست من النوع الذي يباع كمشروبات كحولية). إنها عبارة عن كربوهيدرات إما أن تكون مصنوعة في المختبر أو تستخرج من ثمار معينة.

وتنتهي معظم أسماء تلك الكحوليات بلاحقة "تول"، مثل الإريثريتول والمالتيتول والسوربيتول والزيليليتول. ويتم استخدامها كتحلية في كل من العلكة والحلوى المجمدة والآيس كريم، وكذلك غسول الفم ومعجون الأسنان.

مخاطر بدائل السكر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على هذه البدائل المصنعة والطبيعية. ويقول المعهد القومي للسرطان إنه لا يوجد دليل على أنها تسبب السرطان. ولكن هناك بعض المخاطر، خاصة إذا كان هناك مبالغة في استخدامها، وذلك لأنها ربما تؤدي إلى تغير بكتيريا الأمعاء، وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. كما أنها ترتبط بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

لفقد الوزن

يمكن استخدام أحد بدائل السكر الأبيض لتحلية الوجبات الغذائية والمشروبات بغرض تخفيف وزن الجسم لأنها قليلة السعرات الحرارية. ولكن لا يوجد دليل قوي على أن استخدام بدائل السكر الأبيض تساعد على إنقاص الوزن.

مرضى السكري

يمكن أن تكون بدائل السكر خيارًا جيدًا لإرضاء الرغبة في تناول السكريات، مع الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. لكن يجب توخي الحذر بتناول كميات أقل من المستوى الموصى به، وتوخي الحصول على السعرات الحرارية اللازمة للجسم من الوجبات الغذائية الكاملة.