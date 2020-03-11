شكرا لقرائتكم تجنباً للإصابة بكورونا... 4 حيل لعدم لمس الوجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم أنه أمر صعب، إلا أن التوقف عن لمس الوجه بات ضرورة حتمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة كبيرة في جميع أرجاء العالم، وفق توصيات المنظمات الصحية.

فطوال اليوم يقوم الناس بلمس كثير من الأسطح ومقابض الأبواب وأزرار المصاعد وأعمدة المترو وهي أماكن تعد بيئة خصبة للفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي جعل خبراء الصحة يناشدون بضرورة عدم لمس الأنف والفم والأعين باعتبارها بوابات لدخول الفيروس، الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من 97510 أشخاص ووفاة 3346 شخصاً في 85 دولة.

وبما أن الأمر بات ضروريا، إليكم 4 حيل تساعد الأشخاص على التوقف عن لمس وجوههم، استناداً لآراء بعض الخبراء الصحيين، حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وهي كالآتي:

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1- ضع صندوق مناديل ورقية إلى جانبك

احرص على وضع عبوة مناديل بجانبك طوال الوقت، لاستخدامها بدلاً من يديك إذا رغبت في لمس وجهك لأي سبب، وفق نصيحة الدكتورة فانيسا رابي، الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة نيويورك.

2- تعرف على محفزات لمس الوجه

كما أكدت الدكتورة رابي أن معرفة أسباب لمس الوجه قد تكون حلا فعالا لتجنبه، وعلى سبيل المثال إذا كان فرك العينين بسبب جفافها فإن قطرات الترطيب ستكون الحل، وهكذا.

3- ابقِ يديك مشغولتين طوال الوقت

يقول خبراء الصحة إن إبقاء اليدين مشغولتان عن طريق الإمساك بكرة الضغط أو أي شيء آخر يمكن أن يقلل من عدد مرات لمس الوجه بشكل كبير، مع ضرورة الحرص على تنظيف وتعقيم تلك الأشياء التي يمسكها بيديه بشكل منتظم.

4- استخدام مطهرات اليدين بشكل مستمر

ينصح الخبراء باستخدام مطهرات اليدين بشكل مستمر خلال اليوم لضمان الحماية من الإصابة بالفيروسات حتى إذا اضطر الناس للمس وجوههم بشكل عفوي وربما أيضاً تنبههم رائحة المطهر النفاذة عند الاقتراب من لمس الوجه .