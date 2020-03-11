شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن ألكسندر فلمنج مكتشف البنسلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر ذكرى رحيل العالم الاسكتلندى ألكسندر فلمنج، وهو عالم نباتات، وأحيائي وصيدلاني وله الكثير من الاكتشافات والإنجازات، ربما أبرزها اكتشاف الإنزيم ليسوزايم عام 1923، واكتشاف المضاد الحيوي الشهير البنسلين المشتق من العفن عام 1928.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن ألكسندر فلمنج فى ذكرى رحيله كما يلى :

1 - ولد العالم البريطانى ألكسندر فلمنج فى أسكتلندا فى السادس من أغسطس 1881، وتخرج فلمنج فى المدرسة الطبية بلندن ثم بدأ فى دراسة التعقيم.

2 - خلال خدمته بالجيش في الحرب العالمية الأولى، لاحظ فلمنج أن الكثير من المطهرات تؤذى خلايا الجسم أكثر من الميكروبات.

3 - وفى عام 1922 وبعد نهاية الحرب، ذهب ألسكندر فلمنج إلى معمله يستكمل دراساته واهتدى إلى مادة أطلق عليها اسم ليسوزيم التى يفرزها الجسم وتقضى على بعض الميكروبات، غير أنها لا تقضى على الميكروبات الضارة بالإنسان.

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4 - فى 15 سبتمبر عام 1928 اكتشف ألسكندر فلمنج "البنسلين" حينما تعرضت إحدى مزارع البكتيريا للهواء وتسممت.

5 - فى عام 1929 نشرت نتائج أبحاث فلمنج لكنه لم يستطع ابتكار طريقة لاستخلاص هذه المادة أو تنقيتها، وظل هذا العقار السحرى 10 سنوات دون أن يستفيد منه أحد.

6 - فى عام 1930 قرأ اثنان من الباحثين البريطانيين هما هوارد فلورى وأرنست تشين ما كتبه فلمنج عن اكتشافه وجربا هذه المادة على حيوانات المعمل.

7 - في 1941 استخدما البنسلين على المرضى، وأثبتت تجاربهما أن هذا العقار الجديد في غاية الفاعلية وتسابقت الشركة الطبية على استخلاص مادة البنسلين بكميات ضخمة.

8 - استخدم البنسلين أول الأمر لعلاج مرضى الحرب، وفى عام 1944 أصبح في متناول المدنيين في بريطانيا وأمريكا، وعندما انتهت الحرب في سنة 1945 أصبح البنسلين في خدمة الجميع.

9 - وفى عام 1945 فاز فلمنج بجائزة نوبل وشاركه فيها كل من العالمين فلورى وتشين

10 - توفي ألكسندر فلمنج فى مثل هذا اليوم 11 مارس عام 1955 جراء جلطة قلبية.

