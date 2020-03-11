شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: كورونا يمكنه البقاء فى الهواء وارتفاع درجات الحرارة يعزز بقاءه على الأسطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة فى الصين أن رجلاً مصابًا بفيروس كورونا نشر الفيروس إلى تسعة أشخاص آخرين على متن حافلة، بعد أن تمكن الفيروس من الانتقال من الرجل إلى ضحيتين أخريين جالسين على بعد 4.5 متر، وكذلك إلى مريض آخر بعد 30 دقيقة من خروج الرجل من الحافلة، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا يرتدون أقنعة فى الحافلة لم تنتقل إليهم العدوى، كما بقيت بقايا فيروس كورونا أيضًا على الأسطح لعدة أيام، خصوصًا عندما كان الجو حارًا.

ووفقا لما ذكره تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قال العلماء إن النتائج التى توصلوا إليها تظهر أن أقنعة الوجه هى إجراءات وقائية مفيدة، ووجدت دراسة أن ضحيتين يجلسان على بعد 4.5 متر من الرجل حامل العدوى أصيبا بفيروس كورونا على الرغم من وجودهما فيما يمثل أربعة أضعاف ما يعتبر "مسافة آمنة" للوقوف بالقرب من مريض مصاب بكورونا، وهو ما نفذته العديد من الدول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة بضرورة وجود مسافة تتراوح بين متر واحد إلى مترين بين الناس للحد من تفشي المرض.

وأوضح تقرير "ديلى ميل" أنه يُعتقد أن الفيروس ينتشر عبر قطرات السعال أو العطس، لكن الدراسة وجدت أن الجراثيم يمكن أن تبقى فى الهواء لفترات طويلة من الزمن.

ووجدت الدراسة أيضا أن فيروس كورونا يمكن أن يستمر لعدة أيام على سطح، وخاصة فى درجات الحرارة الأكثر دفئا، على البلاستيك والنسيج والمعادن.

وقد أجريت الدراسة باستخدام CCTV من حافلة في الصين، وتأتي تلك الدراسة بعد إغلاق غير مسبوق لإيطاليا ومحاصرة الملايين داخل البلاد للحد من انتشار الفيروس كما تم إغلاق الجامعات والمدارس.

يأتي ذلك بعد أن أصبحت إيطاليا البلد الأكثر تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا خارج الصين حيث سجلت أكثر من 9000 حالة وحوالي 500 حالة وفاة.

وتم حظر جميع أشكال التجمعات العامة، وإبلاغ الأشخاص بالبقاء فى منازلهم وعدم السفر ما لم يكن ذلك ضروريًا، على سبيل المثال لأسباب طبية.

ويقول أفضل طبيب فى المملكة المتحدة إن بإمكان الفيروس البقاء على سطح الأرض ليوم واحد، وحثت حكومة المملكة المتحدة وهيئة الصحة الوطنية NHS المواطنين على غسل أيديهم لإيقاف فيروس كورونا، حيث يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة على بعض الأسطح لساعات، ويبقى معديا.

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ويجب غسل أيديهم لمدة 20 ثانية في كل مرة بالماء الساخن والصابون ، والتأكد من تنظيف كل جانب من الأيدى والأصابع.

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن الباحثين في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مقاطعة هونان أن الدراسة وجدت أيضا أن فيروس كورونا يمكن أن يستمر لعدة أيام على سطح ، وخاصة في درجات الحرارة الأكثر دفئا ، على البلاستيك والنسيج والمعادن، وأوضح الباحثون أن المساحة المحصورة في الحافلة ، إلى جانب تكييف الهواء ، هيأت البيئة المثالية لانتشار فيروس كورونا، حتى الآن ، كان هناك اعتقاد عام بأن انتقال جراثيم COVID-19 المحمولة جواً محدود لأن القطرات الصغيرة التي ينتجها المرضى ستغرق بسرعة على الأرض، ولكن وأوضح الباحثون أن المساحة المحصورة في الحافلة ، إلى جانب تكييف الهواء ، هيأت البيئة المثالية لانتشار فيروس كورونا.

ووجد الفريق أيضًا أن طول الوقت الذي تستغرقه جراثيم الفيروس التاجي على السطح يعتمد على عوامل مثل درجة الحرارة ونوع السطح، عند حوالي 37 درجة مئوية ، يمكنها البقاء لمدة يومين إلى ثلاثة أيام على الزجاج أو القماش أو المعدن أو البلاستيك أو الورق.

ولا يزال العلماء غير واضحين بشأن كيفية انتشار فيروس كورونا من شخص لآخر، لكن الفيروسات المماثلة تنتشر في قطرات السعال والعطس.

ويمكن لفيروسات كورونا البقاء على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام حسب نوع السطح ودرجة الحرارة والحالات الأخرى ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، واقترح الباحثون تحسين الصرف الصحي على وسائل النقل العام ، مع التنظيف مرتين في اليوم بين الركاب.

وكتب الدكتور Shixiong وزملاؤه: "يمكن التأكيد على أنه في بيئة مغلقة مع تكييف الهواء ، فإن مسافة انتقال فيروس كورونا الجديد ستتجاوز المسافة الآمنة المعترف بها عمومًا.

السبب المحتمل هو أنه في مكان مغلق تمامًا ، يكون تدفق الهواء مدفوعًا بشكل أساسي بالهواء الساخن الناتج عن تكييف الهواء، يمكن لصعود الهواء الساخن أن ينقل القطيرات المليئة بالفيروسات إلى مسافة أكبر.

"عند الركوب على المزيد من وسائل النقل العام المغلقة مثل مترو الأنفاق والسيارات والطائرات ، إلخ ، يجب ارتداء قناع طوال الوقت ، وفي نفس الوقت ، التقليل من الاتصال بين اليدين والمناطق العامة ، وتجنب لمس الوجه قبل التنظيف.