السعودية تؤكد إصابة جديدة بفيروس كورونا في مطار جدة

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن السلطات الصحية المصرية وضعت خططا احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى توسيع الجهات الصحية لدائرة تقصي الحالات المشتبه في إصابتها.وقالت وزير الصحة التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشرك مع وزير السياحة والآثار إنه تم تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا لافتة إلى أن السلطات الصحية أحضرت أحدث الكواشف منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.

من جهته، أوضح وزير السياحة خالد العناني، أن وزراته تنسق بشكل يومي مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تفشي فيروس كورونا.وكشف أن وزارة الصحة أجرت فحصا للمراكب والفنادق في الأقصر وأسوان في إطار إجراءات وقائية من فيروس كورونا الجديد.

وجاءت تصريحات وزارتي الصحة و السياحة بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة المصرية، عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها تأجيل الفعاليات الرياضية.

وفي وقت سابق، أقر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة المباريات بدون جمهور، إسهاما منه في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسلل إلى البلاد.وكان فيروس كورونا قد تسبب في التأثير على كرة القدم بشكل عام، وكذلك تأجيل العديد من الأحداث الرياضية العالمية والإقليمية.

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