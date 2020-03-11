شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات الضرورية حال الشك فى أعراض كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فيروس كورونا في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وهناك الكثير من الذعر، لأن المرض يظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض البرد أو الأنفلونزا، وبلغ عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب المرض على مستوى العالم حتى الآن 4,026.

بينما تستمر الحالات في الارتفاع، فإن التركيز الأكبر في الوقت الحالي هو سرعة تشخيص الحالات وحجرهم صحيا في أسرع وقت ممكن لوقف انتشار العدوى، على الرغم من أن الأعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا، فإن الفيروس التاجي هو سلالة "جديدة"، وبالتالي فإن الاختبار مختلف أيضًا.

ما هو الإجراء في حال الاشتباه بكورونا

الحجر الصحي والعزلة هو خط الدفاع الأول للحماية من مخاطر فيروس كورونا.

نظرًا لأن فيروس كورونا عدوى عالية الخطورة، فإن المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) يقترح أن أي شخص لديه سجل سفر حديثًا إلى البلدان المصابة بـ COVID-19 أو أي شخص كان على اتصال وثيق بالمرضى المصابين يُنصح بالفحص أيضًا، ويجب النظر في الأشخاص التاليين لاختبار COVID-19.

1. أعراض (الحمى، التهاب الحلق، ضيق التنفس) خاصة للأشخاص الذين سافروا إلى البلدان المتضررة (الصين ، هونج كونج ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، سنغافورة ، إيران ، إيطاليا وغيرها)

2. وجود اتصالات وثيقة من حالات إيجابية مؤكدة للعدوى COVID-19.

3. جميع الأفراد الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في الحجر الصحي من ووهان ، الصين و Diamond Princess ، اليابان.

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على الرغم من عدم وجود مجموعة اختبار متاحة بسهولة للكشف عن عدوى فيروس كورونا، إلا أن الأطباء والباحثين يذهبون إلى سلسلة من الاختبارات لتأكيد الإصابة. في بعض الأحيان ، يمكن إجراء الاختبارات أيضًا في المنزل أو في المختبر. يتضمن الاختبار عادة سحب عينات الدم والمخاط.

لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالفعل بسلالة فيروس كورونا "الجديد" ، يجري الفنيون تحليلًا يتضمن ثلاثة اختبارات محددة:

مسحة الحلق: يتم إدخال مسحة القطن داخل الحلق أو الأنف.

نضح الأنف: يتم حقن محلول ملحي داخل الأنف وبمجرد الانتهاء، تتم إزالة عينة الاختبار.

نضح القصبة الهوائية: يقوم المختبرون بإدخال منظار إلى القصبات الذي يجمع المسحات من داخل الرئتين.

يوصي الأطباء أيضًا بإجراء اختبار الأجسام المضادة للكشف عن الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تتطور جنبًا إلى جنب مع العدوى الفيروسية.

ثم يتم فحص العينات التي تم جمعها للكشف عن خطر الفيروس، وتُجرى متواليات جينية محددة يمكنها اكتشاف فيروس كورونا الجديد في مختبرات علم الفيروسات.

كم من الوقت تستغرق نتائج اختبار فيروس كورونا

نظرًا لأن الاختبارات تجرى للكشف عن حضانة الفيروس وتسلسل الجينات ، فإن إجراء الاختبار يستغرق وقتًا أطول قليلاً، و على الرغم من أن بعض المعامل يمكنها إرسال التقارير في أقل من 10 ساعات ، إلا أنه عادة ما يستغرق الأمر وقتًا أطول لرؤية النتائج.