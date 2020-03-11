أضرار عسر الولادة على الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 10:33 صباحاً - كلنا نذكر المشهد المكرر في الأفلام العربية القديمة حين تتعسر الولادة لسيدة ما فيخرج الطبيب بقراره: اضطررنا للتضحية بالجنين لكي تعيش الأم، فهل دائما يكون الجنين هو ضحية تعسر الولادة؟

الدكتورة وفاء سعيد، اختصاصية النساء والولادة تشير إلى أسباب تعسر الولادة وهي

كبر حجم الجنين وبالتالي فالجنين يجد صعوبة في النزول في الحوض رغم حدوث انقباضات الرحم" الطلق".

ضعف الطلق أو الطلق البارد بحيث تكون انقباضات الرحم ليست قوية بدرجة كافية لدفع الجنين للعبور إلى قناة المهبل ثم الخروج.

صغر وضيق الحوض: وقد يكون السبب في ذلك تشوه في الحوض لدى الأم أو نقص في الكالسيوم وفيتامين د عند الأم نتيجة لسوء التغذية فتصاب الأم بتشوه في عظام الحوض يؤدي لصغر أو ضيق الحوض وعدم نزول الجنين فيه.

الحمل بتوأم يؤدي لتعسر الولادة.

إصابة الأم بالسمنة.

إصابة الأم بمرض السكر.

الخوف والتوتر النفسي لدى الأم أثناء المخاض.

ما هي أضرار تعسر الولادة على الجنين؟

قد يصاب الجنين بخلع في الكتف، وبالتالي إعاقة حركية في ذراعه مدى الحياة.

قد تؤدي طول فترة وجود الجنين في قناة المهبل لاختناق الجنين ووفاته.

إصابة الجنين بنقص الأكسجين الواصل إلى المخ مما يؤدي إلى تلفه.

قد يصاب بكسور في عظامه نتيجة لمحاولات إخراجه من المهبل.

ما هي علامات تعرض الجنين للاختناق أثناء تعسر الولادة؟

انخفاض تخطيط دقات قلب الجنين. ضعف نبض الجنين. ارتفاع نسبة حموضة الدم لدى الجنين وهو في بطن أمه عند سحب عينه دم من رأسه، وبالتالي يجب أن تخضع الأم للولادة القيصرية فوراَ.

كيف يمكن وقاية الأم من تعسر الولادة؟

لا يمكن التنبؤ بتعسر الولادة ولكن يمكن اتخاذ التدابير الآتية

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_ الوزن المثالي.

_ الغذاء الصحي المتوازن لكي لا تصاب بتشوهات الحوض.

_ المتابعة الدورية مع الطبيب لملاحظة أي وضع غير طبيعي.

_ عدم الإجهاد لكي تستطيع الدفع مع الجنين عند حدوث الانقباضات الرحمية.