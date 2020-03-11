شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب ألم الصدر عند الأطفال وامتى تقلق منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الصدر من الآلام الشائعة عند البالغين وكبار السن، ولكن قد يصاب الأطفال أيضاً بألم مفاجئ في الصدر، فما السبب وراء هذا الألم عند الأطفال وما مدى خطورته.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.



الم الصدر عند الاطفال

وقال طبيب القلب الدكتور كينيث زكا، إنه على الرغم من أن الأمر قد يكون مخيفًا، إلا أن نوبات الألم القصيرة في الصدر عند الأطفال لا تحدث عادة بسبب القلب أو الرئتين.

وأوضح أن "مشاكل القلب هي أول ما يفكر به الكثير من الآباء عند حدوث ألم الصدر عند الأطفال ولكن هذا لا يرجع في أغلب الأحيان إلى حالة خطيرة."

اسباب ألم الصدر عند الأطفال

ألم الصدر عند الأطفال والمراهقين يمكن أن يكون بسبب:

-شد العضلات أو المفاصل، قد يعاني الأطفال من ألم في الصدر من القيام بأنشطة مختلفة أو شاقة أكثر من المعتاد، وعادة، يمكن أن يسبب هذا الألم القيام بحركة معينة أو عن طريق الضغط على منطقة معينة.التهاب، إذا كانت الأضلاع ضعيفة بالقرب من عظمة الصدر، فقد يكون التهاب المفاصل الغضروفي، وهو نوع من التهاب المفاصل.

وهذه الأمراض تزول في غضون بضعة أيام، وأفضل علاج هو أخذ مسكنات الألم والابتعاد عن الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الألم.

-متلازمة المسكة البركية وهو سببًا شائعًا لألم الصدر عند الأطفال، وهو مرض يسبب ألم الصدر كالتالى:

-ألم مفاجئ وحاد ومكثف.

-عادة على الجانب الأيسر من الصدر.

-يستمر فقط ثواني أو دقائق.

-تحدث عدة مرات في اليوم أو مرة واحدة فقط.

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-تؤثر على الأطفال والمراهقين الذين يتمتعون بصحة جيدة.

-لا ينجم عن النشاط البدني.

-غالبا ما يحدث عند الراحة.

- أسوأ عن طريق الاستنشاق أو الزفير أو الحركة.

وسبب هذا المرض غير معروف، لكن لا علاقة له بالقلب، يعتقد بعض الأطباء أنها تشنج عضلي أو بسبب عصب مضغوط.

ولا يوجد علاج له ، لكن يزول بسرعة من تلقاء نفسه، إذا تكرر الألم ، جرّب الأدوية المضادة للالتهابات ، مثل الإيبوبروفين، وهو ليس خطيرًا أو مهددًا للحياة ، وعادة ما يتم الشفاء منه في مرحلة البلوغ".



اسباب الم الصدر عند الاطفال

علامات ألم الصدر الخطير

الألم الخطير في الصدر يكون:

-مكثف جدا.

-طويلة الأمد.

-النشاط البدني.

-مصحوب بالحمى أو أعراض أخرى مثل الدوخة أو ضيق التنفس أو الإغماء.

-يشع الألم المرتبط بالقلب أيضًا من الصدر، إذا كان طفلك يعاني من هذه الأعراض، اتصل بطبيبك على الفور.