242 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

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242 إصابة جديدة بـكورونا في كوريا الجنوبية
الأربعاء 11 مارس 2020
سجلت كوريا الجنوبية 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 7755 شخصا، وفق مركز مكافحة الأمراض والوقاية.
وجاءت أحدث الأرقام بعد يوم من تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، قد قال، الإثنين، إن وتيرة انتشار فيروس كورونا الجديد قد بدأت في التباطؤ، ولكنه أوصى بتجنب الإفراط في التفاؤل.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مون تأكيده خلال لقائه كبار مساعديه في المكتب الرئاسي، أنه تجب المحافظة على معدل تباطؤ العدوى بالفيروس.
وجدد مون طلب الحكومة للشعب بعدم المشاركة في التجمعات التي تتضمن المراسم الدينية، لمساعدة السلطات الصحية في تطبيق إجراءات الحجر الصحي بشكل أكثر فاعلية.
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